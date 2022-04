Linija Podgorica-Cirih doprinijeće uspješnoj turističkoj sezoni

Podgorica, Cirih, (MINA-BUSINESS) – Letovi od Podgorice do Ciriha, koje od danas realizuje nacionalna avio-kompanija Air Montenegro, trebalo bi da doprinesu povećanju broja turista sa tog tržišta i učine uspješnom predstojeću turističku sezonu.

Air Montenegro danas je realizovao prvi let od Podgorice do Ciriha, a vrpcu su, po slijetanju na aerodrom, presjekli vršiteljka dužnosti direktorice nacionalne avio-kompanije, Dragana Frantov Nikolić, i potpredsjednik za razvoj vazduhoplovstva na aerodromu u Cirihu, Rolf Hancock.

Frantov Nikolić je saopštila da Air Montenegro ove godine uvodi nove letove iz Crne Gore za više destinacija.

“Danas je naš prvi let iz Podgorice ka Cirihu. Znamo da je Cirih jedna od omiljenih destinacija za naše sugrađane, ali je naš cilj da Crna Gora postane omiljena turistička destinacija za putnike iz Švajcarske, na čemu smo radili u prethodnom periodu”, kazala je Frantov Nikolić.

Ona je dodala da će na tome nastaviti da rade zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), koja je njihov strateški partner, kao i sa turoperatorima iz Švajcarske.

“U aprilu i maju Air Montenegro planira da obavlja dva puta sedmično letove – petkom i nedjeljom, a kako sezona bude odmicala uvešćemo i treći let, koji će ići srijedom”, precizirala je Frantov Nikolić.

Ona je rekla da se raduju velikom interesovanju putnika i da se nadaju da je ovo najava za uspješnu ljetnju sezonu.

Hancock je ocijenio da je ova avio-linija veoma važna i da mu je drago da ponovo postoji avio-konekcija iz Crne Gore, na relaciji Podgorica-Cirih.

“Bili smo bez ove linije oko dvije godine i mnogo Crnogoraca ovdje u Cirihu je zaista čekalo na njeno ponovno uspostavljanje, da mogu da se vrate kući”, dodao je Hancock.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je ovih godina postala popularna turistička destinacija, u kojoj Švajcarci mnogo uživaju.

Saradnica Air Montenegra, Violeta Mitrović, kazala je da je direktna linija Cirih-Podgorica od velikog značaja, kao i Frankfurt-Podgorica, koja će biti uvedena od 1. maja.

“Mislim da to povezuje dvije države i da ćemo imati dosta turista koji će posjetiti Crnu Goru”, rekla je Mitrović.

Ona je navela da će unaprijediti saradnju sa svim turoperatorima i agentima i dati sve od sebe da se Crna Gora vidi na tržištu i da ljudi počnu da rezervišu što više aranžmana i letova za crnogorsku destinaciju.

U narednom periodu, kada je u pitanju njemačko i švajcarsko tržište, radiće na više segmenata.

“Imaćemo leisure i MICE segment, gdje vidimo veliku potražnju i to je nešto čime ćemo obilježiti ovu godinu i, pored dijaspore, dovesti švajcarske i njemačke turiste u Crnu Goru, koji će ostati sedmicu ili dvije na odmoru”, zaključila je Mitrović.

