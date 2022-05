Kongresni turizam važan segment crnogorske turističke ponude

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kongresni turizam predstavlja jedan od važnih segmenata crnogorske turističke ponude, koji može doprinijeti produženju sezone, ocijenjeno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa u okviru NTO-a, Aleksandra Maksimović, učestvovala je na sastanku Strateške Alijanse nacionalnih kongresnih biroa Evrope, koji je početkom maja održan u Parizu.

Redovnom polugodišnjem sastanku ove organizacije, koja ima za cilj jačanje pozicije Evrope kao vodeće destinacije za organizaciju MICE događaja, prisustvovali su direktori nacionalnih kongresnih biroa 25 zemalja Evrope.

Domaćin je bila Agencija za razvoj turizma Francuske – Atout France, u saradnji sa Paris Convetion & Vistors Bureau, ACCOR grupom, Viparis kompanijom i drugim partnerima.

Izvršna direktorica Atout France, Caroline Leboucher, ocijenila je da je sinergija među nacionalnim kongresnim biroima zemalja cijelog evropskog kontinenta od posebne važnosti za MICE industriju.

Iz NTO-a su kazali da je diskutovano o važnim temama koje se tiču razvoja kongresnog turizma, kao što su digitalizacija, održivost, istraživanja i novi trendovi, kako bi se osigurala pozicija Evrope kao vodeće destinacije za poslovne događaje.

Tokom dvodnevnog programa predstavljene su inovacije u MICE sektoru i primjeri dobre prakse i organizovan obilazak konferencijskih centara.

“Članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji i učešće na sastancima je važno za uspostavljanje i jačanje saradnje, kao i razmjenu mišljenja i iskustava sa kolegama iz ostalih evropskih zemalja, u pravcu kreiranja sinergetske platforme i ostvarivanja boljih rezultata u oblasti MICE turizma“, zaključili su iz NTO.

