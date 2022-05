Husić: Prve najave za predstojeću sezonu ohrabruju

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi veoma entuzijastično ulazi u predstojeću ljetnju turističku sezonu, saopštila je menadžerka za marketing i komunikacije, Adrijana Husić i dodala da prve najave ohrabruju.

Ona je agenciji Mina-business kazala da ova godina, nakon izazovne 2020. i neočekivano dobre prošle, donosi nova iznenađenja, ali i izazove, zbog kretanja na globalnom tržištu.

Husić je saopštila da je interesovanje za Portonovi, ali i Crnu Goru, sve veće, kao i da se u tom smislu, pored tradicionalnih tržišta, otvaraju i neka nova.

„Ono što nas negdje posebno raduje jeste sve veće interesovanje turista i posjetilaca iz Zapadne Evrope, ali i sa američkog tržišta. Pred svima nama, kako Portonovim, tako i Crnom Gorom, jeste jedan veliki posao u smislu privlačenja te najzahtjevnije klijentele koja dolazi sa tih tržišta“, rekla je Husić.

Ona je navela da Portonovi u odnosu na prošlu godinu ima duplo više smještajnih kapaciteta, kao i da se raduju što će moći da ugoste veći broj gostiju. Husić je objasnila da Portonovi, pored prvog evropskog One&Only hotela, ima i svoje smještajne kapacitete, koji nijesu u klasičnom smislu hotelski.

„Tu ne govorimo o klasičnom hotelskom smještaju, već o većim stanovima i jedinicama, koji su zbog svega što se nalazi u njihovom sastavu, ali i bazenima, plaži i samoj marini, interesantni turistima koji dolaze i na duži boravak. Tu govorimo o smještaju kada su u pitanju produženi vikendi, ali i ljetovanjima od deset plus dana“, saopštila je Husić.

Ona je dodala da Portonovi marina, koja je već nekoliko godina granični prelaz, nudi i usluge sipanja goriva, kao i Portonovi Yacht Cluba. Taj klub, pored tradicionalnih i klasičnih usluga koje se očekuju od marine, nudi usluge jedrenja i učenja jedrenja turistima, gostima i lokalnom stanovništvu.

Husić je saopštila da su se u Portonovom trudili da ovu sezonu počnu mnogo ranije, što je bilo uslovljeno vremenom.

„Prvi koncert, koji je organizovan krajem aprila, izazvao je veliko interesovanje, pa smo tako nastavili i sa nekim majskim aktivnostima. U Portonovom, ali i hotelu One&Only i Tapasake Portonovi klubu, biće organizovani različiti koncerti i gostovanja velikih muzičkih zvijezda iz inostranstva. Vjerujemo da ćemo, pored toga, uz neke sadržaje poput aktivnosti za djecu, različitih festivala i sajmova, imati šta da ponudimo gostima iz inostranstva, regiona i Crne Gore“, kazala je Husić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS