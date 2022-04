Evidentirano 38 pritužbi i jedna pohvala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru kampanje Budi odgovoran ove sedmice je evidentirano 38 pritužbi, na osnovu kojih nijesu izrečene novčane kazne, ali i jedna pohvala.

Pohvala se odnosila na kafić Old Town u Nkšiću.

Najveći broj pritužbi i ove sedmice se odnosio na neizdavanje fiskalnih računa, ali i na konzumaciju duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru i nelegalan rad.

Prema evidentiranim prijavama fiskalne račune ne izdaju Smart Med, Karipuana, pekare As i Gali, brza hrana Gurman, Home of Gyros by Naky’s i Sicilija u Podgorici, prodavnica Grmeč, market Panorama 2 i Gradska pivnica u Mojkovcu, trafika u Budvi, kafić Pasaž i San Remo u Nikšiću, Creed Shisha bar u Rožajama, prodavnica Voćko u Herceg Novom, kafe Sport u Pljevljima, restoran Cvijo u Baru i burekdžinica Tara na Cetinju.

Građani su se žlili da se u kafićima Galerija i Vibes u Nikšić konzumiraju duvanski proizvodi, da kafići Koloseum i Garden u Pljevljima rade bez odobrenja, da taksi Luks iz Nikšića nelegalno posluje i krši program Evropa sad, da u podgoričkom Soko Gymu zapsoleni nijesu osigurani, a Vodovod Kotor zapošljavanje bez konkursa.

Evidentirana je pritužba da vlasnik taksija Luks iz Nikšića zbog ranijih prijava provjerava zaposlene i zabranjuje im da komuniciraju sa narodom.

Građani su se žalili na povredu potrošačkih prava u Okovu u Podgorici, zbog odbijanja da u roku od sedam dana od kupovine zamijene uređaj koji ne radi, kao i na rad neimenovane firme koja održava ulaz u zgradi u Danilovgradu.

Zaposleni u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru žalili su se da nijesu dobili naknadu za prekovremeni rad, a evidentirane su i pritužbe na neljubazno osoblje u Domu zdravlja u Baru, kao i na primanje mita u barskoj Bolnici.

Građani su se žalili i na kanalizaciju, smeće, nemogućnost prilaza plaži u Ulcinju i radioaktivne detektore požara u Institutu Igalo.

Kampanju Budi odgovoran su krajem decembra 2013. godine pokrenuli Ministarstvo finansija i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, sa ciljem da doprinese jačanju svijesti javnosti i većem uključivanju građana u borbi protiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građanima da jednostavno i brzo ukažu na nepravilnosti, poput neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno ili kršenja potrošačkih prava i pomognu nadležnim institucijama da se što uspješnije izbore sa sivom ekonomijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS