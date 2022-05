Ekonomska saradnja zajednički prioritet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bliska ekonomska saradnja Crne Gore i Bugarske je prioritet, a dodatno bi se ojačala uvezivanjem privrednih komora dvije države, ocijenili su ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i bugarska ambasadorka Meglena Plugčieva-Aleksandrovna.

Đurović je na sastanku kazao da bi povezivanjem biznis zajednica dodatno učvrstili veze dvije države, što bi predstavljalo veliku priliku za privlačenje investitora iz Bugarske.

„Tu konkretno mislim na oblasti turizma, poljoprivrede, održive energije i informacionih tehnologija”, objasnio je Đurović.

Iz Ministarstva je saopšteno da su se sagovornici osvrnuli na turistički potencijal i različite modele uzajamne promocije.

“Želimo da predstavimo potencijale, ne samo primorja i centralne regije, već i sjevera, što će u krajnjem rezultirati povratkom, ali i produženim boravkom turista u pred i post sezoni. Sigurni smo da je naša država privlačna turistima iz Bugarske, pa želim da iskoristim ovu priliku da ih pozovem i poželim im dobrodošlicu u Crnu Goru”, poručio je Đurović.

Plugčieva-Aleksandrovna je informisala Đurovića da je Bugarska spremna da Crnoj Gori prenese svoja iskustva iz procesa evropskih integracija, a sve u cilju boljih odnosa i bržeg pristupanja Crne Gore EU.

Ona je kazala da ambasada na čijem je čelu, aktivno radi na promociji Crne Gore u toj zemlji, pa je u 2020. izrađen promotivni spot, koji je u prethodnom periodu više puta emitovan u toj državi.

“Uvjeravam vas da će na kraju sezone statistika pokazati rast broja turista iz Bugarske”, kazala je Plugčieva-Aleksandrovna.

Ona je informisala ministra o osam projekata koje je realizovala i finansirala Bugarska razvojna agencija, u periodu od 2019. pa do danas, a na koje je utrošeno 320 hiljada EUR u oblastima zdravlja, edukacije, ekologije i ljudskih prava.

Plugčieva-Aleksandrovna je čestitala ministru stupanje na dužnost, te iskazala posvećenost Bugarske crnogorskom evropskom putu.

Đurović se zahvalio sagovornici na intenzivnoj podršci koju njena zemlja pruža Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i u svim drugim oblastima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS