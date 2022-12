Znakovi tijesnog snabdjevanja podigli cijene

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 85 USD, podstaknute znakovima tijesnog snabdjevanja, slabijim dolarom i očekivanjima oporavka kineske potražnje.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 2,34 USD nego u vrijeme zatvaranja trgovine u utorak i iznosila je 85,37 USD. Aktivnije se trgovalo ugovorima s rokovima isporuke u februaru u kojima je porasla 2,56 USD, na 86,81 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,43 USD višoj cijeni, od 80,63 USD, prenosi Hina.

Cijene su pred zatvaranje trgovine u utorak ‘ohladila’ nagađanja da će proizvođači naredne sedmice zadržati proizvodnju na sadašnjem nivou, uprkos zabrinutosti za kinesku potražnju.

U srijedu su na tržištu ipak preovladala očekivanja tijesnog snabdjevanja, nakon navoda upućenih tržišnih izvora da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici pale 7,9 miliona barela, prema podacima Američkog instituta za naftu (API).

Zabrinutost za snabdjevanje dodatno je podstakao čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavom da bi se ruska proizvodnja sirove nafte do kraja prvog tromjesečja naredne godine smanjiti oko dva miliona barela dnevno.

Rusija neće isporučivati ​​naftu zemljama koje ograniče njenu cijenu, rekla je portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova, Maria Zakharova.

Podršku cijenama pružila su i očekivanja oporavka kineske potražnje, nakon pada broja zaraženih covidom 19 u utorak. Tržišta nagađaju da su protesti tokom prošlog vikenda mogli podstaći Peking da ublaži ograničenja putovanja.

Grad Guangzhou već ih je u srijedu ublažio u nekoliko okruga.

Cijene je podržao i slabiji dolar, koji jača kupovnu moć kupaca s drugim valutama, a time potražnju.

U odvojenom je izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 3,49 USD, na 83,42 USD.

