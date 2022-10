Zabrinutost za kinesku potražnju spustila cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 90 USD pod pritiskom pojačane proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i zabrinutosti za potražnju u Kini zbog ekonomskih posljedica strogih mjera suzbijanja koronavirusa.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 1,35 USD i iznosila je 90,27 USD, dok je na američkom pala 1,77 USD na 83,69 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci strahuju za kinesku potražnju nakon što je statistički ured odložio objavljivanje podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) u trećem tromjesečju, ne navodeći novi datum objave. Kina je najveći uvoznik nafte u svijetu.

Dosljedna kineska politika nulte tolerancije prema koronavirusu pojačava neizvjesnost i otvara pitanja o ekonomskom rastu, kazala je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) i Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) već su snizile prognoze rasta globalne potražnje u ovoj i idućoj godini, upozorivši na moguću recesiju nakon što su centralne banke vodećih ekonomija podigle troškove zaduživanja.

Raspoloženje na tržištu prigušile su i glasine da bi Vašington mogao ponovo na tržište plasirati naftu iz rezervi, ističe Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Kabinet američkog predsjednika Joea Bidena mogao bi se odlučiti na taj korak kako bi „ohladio“ cijene prije izbora za Kongres koji će biti održani u novembru.

Američki predsjednik tražio je od OPEC-a i njegovih partnera da na tržište plasiraju više barela, ali grupa je odlučila da smanji proizvodnju od novembra za dva miliona barela dnevno u odnosu na zacrtane nivoe.

Neki analitičari upozoravaju da će smanjenje vjerovatno biti upola blaže budući da neke članice ne uspijevaju da realizuju dodijeljene kvote, ali odluka je izazvala napetost u odnosima Saudijske Arabije, de facto lidera OPEC-a, i SAD-a.

“Iako proizvodnja vjerovatno neće biti smanjena ni za pola navedenog obima, vlada SAD-a je smatra uvredom. Pitanje je sada kako će SAD reagovati jer bi ta reakcija mogla imati dalekosežne posljedice po tržište nafte”, napisali su u bilješci analitičari Commerzbanka.

Američko Ministarstvo energetike predviđa istovremeno rekordnu proizvodnju u Permskom bazenu u Teksasu i Novom Meksiku, najvećem bazenu naftnog škriljca u SAD-u, od 5,453 miliona barela dnevno.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 2,01 USD na 92,16 USD.

