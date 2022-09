Wall Street snažno porastao nakon višednevnog pada

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica zabilježile najveći dnevni skok u gotovo mjesec, najviše zahvaljujući korekciji nakon višednevnog pada.

Dow Jones ojačao je 1,4 odsto na 31.581 bod, dok je S&P 500 porastao 1,83 odsto na 3.979 poena, a Nasdaq indeks 2,14 odsto na 11.791 bod.

U deset od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, cijene dionica su porasle, a najviše u uslužnom, što ukazuje na defanzivni pristup ulagača, prenosi SEEbiz.

Pao je, 1,16 odsto, samo energetski sektor, što je posljedica pada cijena nafte za oko pet odsto, jer se trgovci plaše slabljenja potražnje zbog usporavanja rasta ekonomije.

Nakon sedam dana pada, najviše je skočio Nasdaq indeks, jer su prinosi na obveznice pali s najviše vrijednosti u tri mjeseca, što je pogodovalo tehnološkom sektoru koji je vrlo osjetljiv na kretanje prinosa.

Tako su osjetno porasle cijene dionica tehnoloških divova, kao što su Tesla, Microsoft i Amazon.com.

No, ne radi se, kako smatraju analitičari, o nekom zaokretu na tržištu, koje je pod pritiskom još od polovine avgusta, od kada je jasno da će američka centralna banka nastaviti agresivno povećanje kamatnih stopa kako bi suzbila inflaciju.

„Nešto bolja kretanja na tržištu obveznica pozitivno su uticala na tržište dionica, no ulagače i dalje najviše zabrinjava što će Federalne rezerve (Fed) učiniti 21. septembra. Stoga svakoga dana vidimo nesigurnost na tržištu”, rekao je direktor u firmi Northwestern Mutual Wealth Management Company, Brent Schutte.

Niz podataka koji ukazuju na stabilan rast ekonomije podržava očekivanja da će Fed nastaviti agresivno da povećava kamatne stope kako bi suzbio inflaciju.

Fed je od marta podigao kamate za 2,25 procentnih poena, a dodatno će ih povećati i na sjednici u septembru. Očekuje se još jedno, treće u nizu, povećanje za 0,75 procentnih poena.

Procjenjuje se, takođe, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 odsto, a do marta naredne godine i četiri odsto.

Ulagače zabrinjava i energetska kriza, koja bi mogla uvesti ekonomiju eurozone u recesiju, kao i zatvaranje u Kini zbog covida-19, što bi moglo dodatno da uspori rast druge po veličini svjetske privrede.

Na evropskim berzama u srijedu se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,86 odsto na 7.237 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,35 odsto na 12.915 poena, a pariski CAC neznatno na 6.105 bodova.

