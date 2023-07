Vrijednost dolara pala

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima je prošle sedmice vrijednost dolara prema korpi valuta pala, a trgovalo se nesigurno dok ulagači špekulišu na koje će nivoe američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) povećati kamatne stope.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle sedmice 0,6 odsto, na 102,28 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je kurs dolara prema evropskoj valuti skliznuo 0,5 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0967 USD.

Cijena dolara pala je i prema japanskoj valuti, 1,5 odsto, na 142,15 jena (JPY).

Na kretanje kursa dolara prošle sedmice su najviše uticali podaci s američkog tržišta rada.

U četvrtak je agencija za zapošljavanje ADP izvijestila da je u junu broj zaposlenih u privatnom sektoru porastao gotovo 500 hiljada, najviše od polovine prošle godine, dok su analitičari očekivali rast od oko 220 hiljada.

Snažan rast zapošljavanja znači da će se potrošnja i inflacija zadržati na visokim nivoima, što bi moglo navesti Fed na agresivnije povećanje kamata nego što se očekivalo.

Zbog toga je dolar ojačao, pa se njegov indeks prema korpi valuta u četvrtak probio znatno iznad nivoa od 103 boda.

Međutim, već je u petak zaronio duboko ispod tog nivoa, nakon što su objavljeni zvanični podaci vlade, prema kojem je u junu ukupan broj zaposlenih porastao 209 hiljada, znatno manje nego mjesec prije i najmanje u posljednje dvije i po godine.

Zbog toga su splasnule spekulacije o daljem agresivnom povećanju kamata Feda.

Na sjednici u junu čelnici Feda ostavili su kamate nepromijenjene dok se ne vidi kako će dosadašnje zaoštravanje monetarne politike uticati na ekonomiju i inflaciju.

Analitičari smatraju da je gotovo sigurno da će Fed na sjednici ovog mjeseca dodatno povećati kamate 0,25 postotnih bodova.

Međutim, što će se dalje događati s kamatama vrlo je neizvjesno i zavisiće od budućih podataka o inflaciji i ekonomskim kretanjima.

