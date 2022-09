Vlada usvojila rebalans budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu kao i predložene izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore.

Predlogom izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na prvobitni zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto, prije svega usljed generisanja dodatne potrošnje mandatornog karaktera, kao i korekcije očekivanja kada su u pitanju prihodi budžeta.

U odnosu na Zakon o budžetu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 52,6 miliona EUR na 1,07 milijardi EUR, budžeta državnih fondova 97,96 miliona EUR na 932,91 milion EUR, transakcije finansiranja 25 miliona EUR na 353,97 miliona EUR, rezerve 18,2 miliona EUR na 85,69 miliona EUR, dok je kapitalni budžet umanjen 2,5 miliona EUR na 239,97 miliona EUR.

Prihodi budžeta u ovoj godini projektovani su u iznosu od 1,93 milijarde eura ili 36 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prvobitno planirane manje 3,7 miliona ili 0,2 odsto.

Dodatna potrošnja odnosi se dominantno na nedostajuća sredstva Fonda za zdravstveno osiguranje 38,6 milion EUR, zatim 36 miliona EUR za potrebe Fonda penzijskog i invalidkosg osiguranja (PIO), kao i nedostajuća sredstva za zarade 28,5 miliona EUR.

Usvojena je i izmjena Odluke o zaduživanju gdje se, umjesto 560 miliona EUR nedostajućih sredstava u tekućem budžetu, sada planira 756 miliona EUR. Umjesto prvobitno predviđenog zaduženja do 70 miliona EUR, predlaže se da to zaduženje bude do 350 miliona EUR.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, najavio je da će parlamentu uputiti zahtjev da se vanredna sjednica povodom tih akata održi 28. septembra.

