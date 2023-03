Vlada da do 15. marta ispuni zahtjeve sindikata i rukovodstva Instituta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Odbornici Skupštine Opštine Herceg Novi pozvali su Vladu da do 15. marta ispuni zahtjevi rukovodstva i sindikata Instituta „Simo Milošević“, jer će u suprotnom uslijediti radikalizacija protesta za očuvanje tog preduzeća.

Odbornici su na sjednici Skupštine Opštine Herceg Novi jednoglasno dali podršku radnicima u borbi za njihova prava i očuvanje te renomirane medicinsko-zdravstvene ustanove i usvojili određene zaključke.

„Insistiramo od ministarstava finansija i zdravlja, kao i Fonda zdravstva, da po hitnom postupku izmijene važeći ugovor između Fonda i Instituta, na način što će se kroz aneks ugovora uvećati cijena usluga koje pruža ta medicinsko-zdravstvena ustanova pacijentima koji su upućeni na liječenje i rehabilitaciju od Fonda, za najmanje 40 odsto“, navodi se u jednom od zaključaka.

Iz hercegnovske lokalne samouprave je saopšteno i da Skupština Opštine insistira da ministarstva finansija i zdravlja, kao i Fond, po hitnom postupku uplate Institutu avans u iznosu od 1,6 miliona EUR, na ime usluga koje će pacijentima u izmijenjenom ugovoru između Instituta i Fonda zdravstva, u smislu uvećanja cijene pružanja usluga za 40 odsto.

„Skupština Opštine Herceg Novi insisistra da Vlada, u najkraćem roku, usvoji, odnosno da saglasnost na kolektivni ugovor kod poslodavca, koji će prethodno usaglasiti menadžment, Odbor direktora i reprezentativna sindikalna organizacija Instituta“, navodi se u zaključcima.

Takođe, insisistiraju od Vlade i Ministarstva zdravlja da se aktivno uključe u rješavanje problema duga koji Institut ima prema Jugobanci u stečaju.

„U slučaju da se do 15. marta ne ispune zahtjevi rukovodstva i sindikalne organizacije Instituta, koje je podržala Skupština Opštine i lokalna samouprava, biće radikalizovani vaninstitucionalni načini borbe za očuvanje Instituta“, navodi se u zaključcima.

Odbornici su, kako su podsjetili, u više navrata pozvali građane Herceg Novog da u petak u što većem broju daju podršku protestnom skupu koji će biti održan u 15 sati na graničnom prelazu Debeli brijeg.

