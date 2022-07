Uložili preko 65 hiljada EUR u uređenje turističko-informativnih biroa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) je u prvih šest mjeseci uložila preko 65 hiljada EUR u opremanje, održavanje i uređenje turističko-informativnih biroa na budvanskoj rivijeri, u cilju unapređenja kvaliteta pružanja usluga i poboljšanja uslova za rad zaposlenih.

Iz TOB-a su kazali da je pružanje svih potrebnih informacija turistima i posjetiocima u cilju njihovog ugodnijeg i ljepšeg boravka na budvanskoj rivijeri organizovano kroz postojanje i djelovanje turističko-informativnih biroa.

“Vodeći se time, finansijskim planom TOB-a za ovu godinu opredijeljena su značajna sredstva kako bi se informativna djelatnost biroa u Budvi podigla na najviši mogući nivo”, dodaje se u saopštenju.

TOB je tokom prvih šest mjeseci obnovila i uredila enterijer i eksterijer skoro svih biroa, a realizovane su i nabavke potrebne opreme, mobilijara, tendi, video nadzora i uniformi za zaposlene.

“Realizovani su određeni građevinski radovi u okolini biroa, bravarski, elektro i stolarski radovi, rekonstruisana signalizacija, obnovljen i uljepšan spoljašnji izgled biroa i otvoren novi turističko-informativni biro Dukley marina”, navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući konstruktivnoj saradnji sa mjesnim zajednicama Jaz, Buljarica i Babin do, otvoreni su i biroi na novim lokacijama u tim mjestima.

U ovom periodu, informativna djelatnost se obavlja na 17 biroa duž rivijere – na devet lokacija u Budvi, Jazu, Bečićima, Rafailovićima, Pržnu, Svetom Stefanu, kao i na dvije lokacije u Petrovcu i Buljarici.

Radno vrijeme svih biroa je od osam do 21 sat, izuzev biroa Dukley marina čije je radno vrijeme do 20 sati svakog dana.

“U nastavku godine, u planu je ulaganje dodatnih sredstava u ovu djelatnost, a sve u cilju unapređenja kvaliteta usluge i kompletnog turističkog proizvoda”, zaključili su iz TOB-a.

