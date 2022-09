U toku radovi na rekonstrukciji 35kv dalekovoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) izvodi radove na rekonstrukciji pet 35 kilovoltnih (kV) dalekovoda u pljevaljskoj, bjelopoljskoj, barskoj i budvanskoj opštini, čija je vrijednost procijenjena na oko 1,4 miliona EUR.

Iz kompanije je saopšteno da je riječ o dalekovodima Ribarevine – Šćepanica, Guke – Mataruge, Medanovići – Vrelo – Čokrlije, Šumani – Odžaci – Kosanica i Buljarica – Virpazar – Podgor.

Radovi su uveliko u toku na svim dionicama, osim na dalekvodu Šumani – Odžaci – Kosanica.

“Projektom je planirana ugradnja 154 čelično – rešetkasta stuba, od čega je do sada realizovana zamjena oko 40 stubnih mjesta. Takođe, projekat obuhvata i zamjenu provodnika, na određenim dionicama djelimično, dok će na dalekvodima Ribarevina – Šćepanica i Guke – Mataruge biti izvršena zamjena provodnika u cijeloj dužini”, objasnili su iz CEDIS-a.

Projekat podrazumijeva zamjenu svih dotrajalih elemenata mreže i ugradnju nove, visokokvalitetne opreme, čime se postiže maksimalno trajanje performansi ostvarenih rekonstrukcijom planiranih dionica.

Građevinske radove izvodi kompanija Ramel u okviru Centralnog građevinskog ugovora, dok su na elektromontažnim radovima angažovane ekipe CEDIS-a.

Rukovodilac Operativne direkcije, Vladimir Ivanović, saopštio je da je jedno od strateških usmjerenja CEDIS–a da se kompanija maksimalno osloni na sopstvene snage naročito u elektromonterskoj djelatnosti.

“Analize pokazuju da, ne samo da se na taj način umanjuju troškovi, već elektromonterske ekipe CEDIS-a zbog poznavanja sistema i terena efikasnije izvode radove, uz nerijetko prevazilaženje planiranog. Osim ovoga, u CEDIS-u su aktuelni izuzetno važni i finansijski zahtjevni investicioni projekti, koje uspijevamo da iznesemo uprkos brojnim problemima”, rekao je Ivanović.

On je kazao da tu, prije svega, misli na energetsku krizu i inflaciju koje na širem nivou ugrožavaju distributere električne energije i u zapadnim zemljama, sa stabilnim finansijama i sistemima podrške koji su u Crnoj Gori nezamislivi.

“Mimo globalne krize, tu su i kontinuirano prisutne prepreke koje usporavaju realizaciju investicija u planiranim vremenskim okvirima, a odnose se na prostorno planska dokumenta i imovinsko-pravne odnose. Razlog odlaganja početka radova na petom dalekovodu u okviru ovog projekta su upravo problemi imovinsko-pravne prirode. Međutim, i pored svega navedenog, u CEDIS-u uspijevamo da izađemo na kraj sa negativnim aspektima i da održimo investicioni zamah“, istakao je Ivanović.

Iz kompanije su dodali da će realizacijom ovog projekta biti postignuta veća pouzdanost rada dalekovoda i osiguran zavidan kvalitet napajanja korisnika, dok će frekvencija kvarova i dužina trajanja prekida biti svedena na minimum.

Važan benefit rekonstrukcije je i smanjenje broja složenih terenskih intervencija na teško pristupačnom području, naročito tokom zimskih mjeseci.

“Radovi su organizovani tako da su beznaponske pauze za korisnike svedene na nužni minimum, dok će o neophodnim prekidima korisnici biti blagovremeno obavještavani”, zaključili su iz CEDIS-a.

