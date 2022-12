Telekom da prestane sa angažovanjem osoba koje nijesu zaposlene u kompaniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni odbor Unije slobodnih sindikata (USSCG) pozvao je menadžment Crnogorskog Telekoma da pod hitno prestane sa štrajkbreherskim aktivnostima, odnosno korišćenjem usluga osoba koje nijesu zaposlene u kompaniji i izađe u susret štrajkačkim zahtjevima svojih zaposlenih.

Glavni odbor USSCG uputio je protest i izrazio posebnu zabrinutost, jer menadžment, kako tvrde, tokom štrajka angažuje radnike iz povezanih kompanija i preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, za obavljanje poslova koje obavljaju zaposleni u štrajku.

„Tako menadžment, koristeći usluge osoba koje nijesu zaposlene u Crnogorskom Telekomu (štrajkbrehera), na najdirektniji način sprječava zaposlene da ostvare svoje Ustavom i domaćim i međunarodnim zakonodavstvom garantovano pravo na štrajk“, navodi se u saopštenju USSCG.

Glavni odbor Unije je sa sjednice u srijedu pozvao menadžment Telekoma da hitno prestane sa štrajkbreherskim aktivnostima, tim prije što se radi o visoko-profitabilnoj, multinacionalnoj kompaniji, koja cijenu rada nije povećala od 2008. godine.

„U protivnom, USSCG izražava spremnost da pozove svoje članstvo i građane da, u znak solidarnosti sa kolegama iz Crnogorskog Telekoma koji su u štrajku, bojkotuju usluge i proizvode koje kompanija pruža na tržištu“, poručili su iz USSCG.

Glavni odbor je, kako su naveli, posebno ogorčen činjenicom da je inspektor rada, postupajući po inicijativi Sindikata Telekoma, utvrdio da ne postoje nepravilnosti na strani poslodavca.

„Jasnije rečeno, inspektor je utvrdio da menadžement za obavljanje redovnih poslova tokom štrajka može da koristi usluge zaposlenih koji ne rade u Crnogorskom Telekomu i to baš na poslovima zaposlenih koji su štrajku?! Svako bi se morao zapitati kako u tim uslovima zaposleni u Crnogorskom Telekomu mogu ostvariti Ustavom garantovano pravo na štrajk“, pitali su iz Unije.

Glavni odbor je, shodno tome, uputio zahtjev direktorici Uprave za inspekcijske poslove da preispita postupanje inspektora u navedenom predmetu, tražeći ujedno pokretanje postupka za utvrđivanje individualne odgovornosti usljed njegovog neprofesionalnog i nesavjesnog postupanja.

„Neshvatljivo je, i za USSCG potpuno neprihvatljivo, da od postupajućeg inspektora rada bude aminovano nezakonito postupanje poslodavca, koji angažovanjem agencijskih radnika, te izvršilaca angažovanih preko poslovnih odnosa sa trećim kompanijama koji nijesu obuhvaćeni aktom o minimumu procesa rada kod poslodavca, u potpunosti obesmišljava štrajk zaposlenih“, rekli su iz Unije.

Iz te sindikalne organizacije su podsjetili da su zaposleni u Crnogorskom Telekomu 15. novembra počeli štrajk kao legitiman način borbe za ostvarenje zahtjeva koji nijesu mogli biti ostvareni kroz socijalni dijalog.

Štrajk je, kako tvrde, organizovan uz poštovanje zakonske procedure, kako za najavu, tako i za sprovođenje štrajka.

Takođe, kako je u pitanju djelatnost od javnog interesa, od Štrajkačkog odbora je u svemu ispoštovan minimum procesa rada koji je morao biti zadovoljen.

„S druge strane, međutim, evidentna su brojna nezakonita postupanja poslodavca koja se ogledaju u vršenju pritiska na zaposlene koji su u štrajku, da od istog odustanu, pokušavajući da na taj način razbije štrajk”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS