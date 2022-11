Techstars Startup Weekend Western Balkans u Prištini

Podgorica, Priština, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnje izdanje regionalnog Techstars Startup Weekend Western Balkans održaće se od 18. do 20. novembra u Prištini.

Organizator događaja je Inovacioni centar Kosovo (ICK) u koorganizaciji sa ICT HUB iz Srbije, Ofiçina Innovation Hub iz Albanije, Solveo & Startup Macedonia iz Sjeverne Makedonije i Inovaciono-preduzetničkim centrom (IPC) Tehnopolis iz Crne Gore.

“Techstars Startup Weekend Western Balkans predstavlja regionalni događaj koji ima za cilj kreiranje i osnaživanje inovativne zajednice sinergijom ljudi i mjesta sa područja Zapadnog Balkana, koji kroz svoju stručnu ekspertizu, kreativnost i posvećenost doprinose razvoju i promovisanju inovativnog preduzetništva i značaja održive i pametne mobilnosti”, saopšteno je iz Tehnopolisa.

Techstars Startup Weekend je kreativan, edukativni događaj, na kome će svi učesnici imati mogućnost da izgrade i unaprijede svoje kapacitete u cilju razvoja i predstavljanja novih start up ideja.

“Cilj ovogodišnjeg izdanja Techstars Startup Weekend Western Balkans je podsticanje sinergetskog djelovanja stručnim i kreativnim pristupom svih aktera sa područja Zapadnog Balkana, posvećenim podizanju svijesti i promovisanju boljeg djelovanja u oblasti održive i pametne mobilnosti”, dodaje se u saopštenju.

Učesnici će, tokom trodnevnog događaja, kroz mentorske sesije raditi sa najboljim mentorima, investitorima, preduzetnicima i sponzorima.

Kroz zajednički rad, imaće mogućnost da saznaju nešto više o kreiranju i validaciji poslovnog modela, istraživanju tržišta, izradi prototipa i razvoju vještina prezentovanja ideja.

Poziv za prijavu je otvoren za sve učesnike sa inovativnim idejama, bez obzira na radno iskustvo i stepen razvoja inovativne ideje.

Pogledajte video ukoliko želite da saznate više informacija o događaju, a sve o procesu registracije možete pronaći na web stranici Techstars Startup Weekend Western Balkans.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS