TE godišnje proizvede milijardu EUR struje

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja godišnje proizvede struje u vrijednosti od milijardu EUR i da nije nje poslovanje Elektroprivrede (EPCG) bi bilo ugroženo, posebno u sadašnjim uslovima kada se uvoze značajne količine struje, saopštio je izvršni direktor energetske kompanije, Nikola Rovčanin.

On je kazao i da bi došlo do značajnog poskupljena struje da je TE prestala da radi.

„Koliko TE znači za elektroenergetski sistem, pokazuje i podatak da proizvodi pet od ukupno sedam gigavat-sati električne energije, koliko je ukupna dnevna proizvodnja u Crnoj Gori, odnosno oko 70 odsto“, rekao je Rovčanin Vijestima.

On je naveo da hidroelektrana (HE) Piva trenutno dnevno proizvede 1,5 gigavat-sati, a 0,5 vjetroparkovi Krnovo i Možura.

”Teško je zamisliti sistem u današnjim okolnostima bez TE. Da je TE prestala da radi kako su to zagovarali pojedinci, moralo bi da dođe do značajnog poskupljenja električne energije za potrošače ili da država izdvoji značajne subvencije prema EPCG, a najvjerovatnije do kombinacija ta dva scenarija. Bilo bi i ugroženo poslovanje EPCG u tom slučaju“, saopštio je Rovčanin.

On je dodao da na današnji dan godišnja proizvodnja TE Pljevlja vrijedi blizu milijardu EUR.

„Danas ne čujem one koji su prošle godine zagovarali njeno gašenje. Jedni su promijenili mišljenje preko noći, a drugi su se povukli i ćute. Ponosan sam što smo izvojevali pobjedu upornošću, argumentacijom i odbranili rad TE, a vrijeme je pokazalo da smo bili u pravu”, kazao je Rovčanin.

On je dodao da je vrijeme pokazalo da je najveća greška prethodnih vlada bilo odustajanje od izgradnje drugog bloka TE.

”Da sada Crna Gora ima drugi blok TE, u državni budžet bi se slivalo najmanje 500 miliona EUR godišnje po ovim cijenama i imali bi izvore za sopstvenu potrošnju. Zaista neoprostiva greška i možda jedna od najvećih u novijoj istoriji,

koja je propuštena kada su postojali svi uslovi za njenu izgradnju“, rekao je Rovčanin.

On je naveo da je EPCG u avgustu uvozila struju po prosječnoj cijeni od 465 EUR po megavat-satu, za šta je izdvajano million i po EUR dnevno, odnosno 45 miliona za mjesec.

”U odnosu na prethodne godine, količine su slične, ali su cijene desetak puta veće što je ogromno opterećenje za finansije EPCG. U junu, julu i avgustu EPCG je uvezla više od 100 miliona EUR struje. U julu je uvezeno 36,44 miliona EUR električne energije, a za čitavu 2020. godinu vrijednost uvezene energije bio je 31,29 miliona“, precizirao je Rovčanin.

On je dodao da se na tom primjeru jasno mogu vidjeti poremećaju na tržištu i finansijski izdaci koje trpi EPCG, što će usloviti negativne efekte u poslovanju u trećem kvartalu.

„Očekujem da četvrti kvartal, kada se opravdano očekuju viškovi i izvozni potencijal, sanira negativne efekte trećeg i ostvari profit kompanije”, rekao je Rovčanin.

On tvrdi da EPCG za sada nema problema sa nabavkom struje, ali da ne mogu isključiti ni tu mogućnost, jer mogu nastupiti okolnosti koje ne zavise od kompanije.

”Problemi mogu nastupiti u cijeloj Evropi, pa ni Crna Gora neće biti pošteđena. Za sada nemamo problema sa nabavkom energije, a ulazimo polako i u četvrti kvartal gdje očekujemo viškove za izvoz”, kazao je Rovčanin.

EPCG, prema njegovim riječima, ne planira restrikcije ukoliko nastavi sušni period i uvešće ih samo u slučaju krajnje nužde, odnosno iznenadnih havarija na objektima.

Rovčanin je naveo da je prizvodnja iz hidroelektrana za osam mjeseci podbacila, i da je na nivou od 73 odsto od plana, dok su akumulacije oko 115 gigavat-sati manje od planiranih.

On je upozorio i da je EPCG talac činjenice da 40 godina nije izgrađen nijedan energetski objekat, što je poražavajuće. On smatra da je od presudnog značaja da se u što kraćem roku dođe do novih objekata i novih megavata.

”Upravo je ljetnji period kada je najveća potrošnja, kada najviše uvozimo, kada je turistička sezona, godišnje doba kojem moramo posvetiti pažnju. Crna Gora ima nevjerovatan solarni potencijal. Ukoliko bismo uspjeli da u narednim godinama instaliramo dovoljan broj solarnih elektrana i na taj način umjesto ljeti što uvozimo, da imamo dovoljno za domaće potrebe, ali i za izvoz, postigli bismo energetsku nezavisnost u punom kapacitetu”, saopštio je Rovčanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS