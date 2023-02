Svjetska tržišta u pomiješanom raspoloženju

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na Wall Streetu su ove sedmice pali, jer je sve jasnije da će kamatne stope američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), dostići više vrijednosti nego što se na tržištu očekivalo, dok su evropske berze porasle.

Na Wall Streetu je Dow Jones oslabio 0,1 odsto na 33.826 bodova, a S&P 500 0,3 odsto na 4.079 poena. Nasdaq indeks ojačao je 0,6 odsto na 11.787 bodova.

Neki zvaničnici Fed-a jasno su poručili da će biti dodatnih povećavanja kamatnih stopa do kraja ove godine, prenosi SEEbiz.

Podršku tržištu pružaju podaci koji ukazuju da bi američka ekonomija mogla izbjeći recesiju. Tako je ove sedmice objavljeno da je potrošnja u januaru porasla više nego što se očekivalo.

S druge strane, na evropskim tržištima prevladava optimizam, što se uglavnom zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Londonski FTSE indeks ojačao je 1,5 odsto na 8.004 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,1 odsto na 15.482 poena, a pariski CAC tri odsto na 7.347 bodova. Tokom sedmice, FTSE i CAC dostigli su najviše vrijednosti u istoriji.

