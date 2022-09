Striković podnio inicijativu za kontrolno saslušanje rukovodstava energetskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP), Adnan Striković, uputio je inicijativu za kontrolno saslušanje rukovodilaca Elektroprivrede (EPCG), Rudnika uglja i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) zbog, kako je naveo, desetina miliona EUR gubitaka.

On je tražio kontrolno saslušanje predsjednika borda direktora i izvršnog direktora EPCG, pljevaljskog Rudnika uglja i CEDIS-a povodom poslovanja tih kompanija i finansijskih gubitaka u ovoj godini.

“Od dolaska nove uprave u crnogorske elektroenergetske kompanije njihovo poslovanje je konstantno na ivici zakonitosti, a šteta koju svojim svjesnim aktivnostima ili elementarnim neznanjem pričinjavaju se već sada može mjeriti desetinama miliona EUR”, naveo je Striković.

On je podsjetio da je još vlada Zdravka Krivokapića dala saglasnost na odluku kojom je EPCG pokrila finansijski gubitak CEDIS-a u iznosu od 10,9 miliona EUR, čime su prekršene brojne procedure i zakonske odredbe.

“Postalo je i očigledno da je ta kompanija, koja je bila među najprofitabilnijim u Crnoj Gori, ostvarila ogroman finansijski minus u poslovanju”, rekao je Striković.

On je dodao da je svjesno uništavanje energetskih kompanija nastavljeno i kroz hiljade zaposlenih partijskih aktivista, koji su bez bilo kakve potrebe dobili radna mjesta samo zato što su bili članovi, simpatizeri i glasači partija većine od 30. avgusta 2020. godine.

“Kulminaciju štetnog poslovanja koje je dovelo na ivicu bankrota kompanije koje su ostvarile preko 100 miliona EUR profita u periodu prije dolaska “apostola” na vlast, vidimo kroz prodaju električne energije iz akumulacija po višestruko nižim cijenama od one po kojoj smo je kasnije kupovali. Razlika datog novca za uvoz i izvoz struje do 1. septembra je negativna čak 58,14 miliona EUR, a o kakvom “domaćinskom” poslovanju se radi jasno govori činjenica da je količina prodate i kupljene struje skoro identična”, naveo je Striković.

Slična situacija je, prema njegovim riječima, i sa prodajom uglja iz Rudnika uglja gdje je cijena po toni samo 28,8 EUR, dok se građanima Pljevalja prodaje po 87 EUR, a građanima Crne Gore po čak 105 EUR po toni.

“Ukoliko je na današnji dan cijena uglja na evropskim berzama preko 300 EUR po toni, jasno je o koliko štetnom poslu se radi i da će u svim tim slučajevima morati reagovati i drugi nadležni državni organi. Izvjesno je pričinjena milionska šteta državnom budžetu po osnovu dividende koja bi se prihodovala”, rekao je Striković.

On smatra da je nužno utvrditi zbog čega se desio takav finansijski i poslovni sunovrat, ali i saslušati predsjednike bordova direktora i izvršne direktore energetskih kompanija, jer se radi o državnom energetskom sistemu koji servisira potrebe preko 410 hiljada korisnika u Crnoj Gori.

