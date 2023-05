Snažan temelj za dalju sa radnju sa Izraelom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontinuirano prisustvo investitora iz Izraela raduje, naročito u pogledu prepoznavanja domaćeg investicionog potencijala u politički i ekonomski izazovnim vremenima, ocijenio je državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija, Admir Šahmanović i dodao da postoji snažan temelj za dalju saradnju.

On je primio u radnu posjetu nerezidentnog ambasadora Izraela u Crnoj Gori Jahela Vilana, a razgovor je bio dobra prilika da sagovornici još jednom potvrde tradicionalno dobre bilateralne odnose dviju zemalja sa tendencijom daljeg unapređenja ekonomskih odnosa, kroz više konkretnih projekata.

“Raduje me kontinuirano prisustvo investitora iz Izraela, a naročito u pogledu prepoznavanja domaćeg investicionog potencijala u politički i ekonomski izazovnim vremenima. Cijeneći činjenicu pozicioniranja Izraela među vodećim zemljama svijeta u oblasti istraživanja, inovacija, visokih tehnologija, te zastupljenost investitora iz Izraela na domaćem tržištu, cijenim da postoji snažan temelj za dalju saradnju, čije će benefite osjetiti svi naši građani”, rekao je Šahmanović.

On je iskoristio priliku da sa Vilanom razgovara na temu stanja o vazdušnom saobraćaju u Crnoj Gori.

Šahmanović je predočio problematiku aktuelnog menadžmenta crnogorskog operatora aerodroma i nacionalnog prevoznika To Montenegra koja se odnosi na slotove, odnosno na polijetanja sa podgoričkog arodroma ka Tel Avivu nakon ponoći.

“MKI je kao vlasnik tražio da se napravi studija projekcija prihoda i rashoda noćnog korišćenja aerodroma podrgorica, te se u konačnom došlo do zaključka da bi otvorenost aerodroma 24/7 za polijetanja i slijetanja uzrokovala velike troškove, te će resorno Ministarstvo u saradnji sa nacionalnim prevoznikom i aerodromima Crne Gore, nastojati da iznađe rješenje za izlazak iz ove situacije”, navodi se u saopštenju.

Istovremeno je dogovoreno da Vilan pruži punu podršku u rješavanju istog tako što će u komunikaciji sa izraelskim aerodromskim vlastima pokušati da iznađe kompromisno rješenje kako bi se saobraćaj ka ovoj atraktivnoj destinaciji obavljao nesmetano i ove turističke sezone.

“U svakom slučaju, očekujemo da se novi menadžment sa posebnom pažnjom bavi ovim, ali i ostalim važnim pitanjima, kako bi ovu sezonu maksimalno iskoristili u skladu sa datim mogućnostima i kapacitetima, te nesmetano nastavili sa obavljanjem avio operacija ka Tel Avivu”, rekli su iz MKI.

Šahmanović je kazao da statistika govori da su izraelski investitori, kada govorimo o visini dosadašnjih ulaganja u crnogorsku privredu, u samom vrhu, te da je zadovoljan zbog tendencije održivosti ovakvog trenda i u dolazećem periodu.

“Ako ispred sebe imamo podatak da su samo u prošloj godini izraelske kompanije u Crnu Goru investirale preko 200 miliona EUR, što Izrael stavlja u poziciju jednog od najvećih, ako ne i najvećeg ulagača u prošloj godini, vjerujem u mogućnost razvoja novih projekata i investicija“ saopštio je Šahmanović.

Vilan je naveo da postoji jako velik broj investiora koji su spremni da ulažu u perspektivne, stabilne i kredibilne destinacije, a da je Crna Gora prepoznata kao jedna od njih.

