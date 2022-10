Snažan rast cijena dionica

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice snažno porasle jer se ulagači nadaju da će centralne banke uskoro ublažiti tempo povećanja kamata, s obzirom na to da rast privreda usporava, što bi trebalo oslabiti inflacione pritiske.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice skočio 5,7 odsto, na 32.861 bod, dok je S&P 500 porastao četiri odsto, na 3.901 poen, a Nasdaq indeks 2,3 odsto, na 11.102 bodova, prenosi SEEbiz.

Za Dow to je najveći sedmični skok od maja i na putu je najvećeg mjesečnog dobitka od 1976. godine.

„Ovo bi mogao biti jedan od najboljih mjeseca za Dow u istoriji. A to sugeriše da je tržište medvjeda završeno. Naime, u istoriji je do snažnog mjesečnog skoka cijena dionica dolazilo na kraju tržišta medvjeda”, kazao je strateg u firmi Carson Group, Ryan Detrick.

Podršku tržištu pružio je niz podataka koji ukazuju na usporavanje rasta ekonomije.

Donedavno su se ulagači plašili da će agresivno povećanje kamata američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) gurnuti privredu u recesiju. Međutim, posljednji podaci pokazuju da je američki bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju porastao 2,6 odsto godišnje, više od očekivanja, što je ublažilo strahovanja od recesije.

Pritom su životni troškovi porasli 4,1 odsto, sporije nego u prethodnom kvartalu i manje od očekivanja, što ukazuje na popuštanje inflacionih pritisaka.

A to znači da bi Fed uskoro mogla usporiti tempo povećanja kamata.

Doduše, i dalje se procjenjuje da će Fed na sjednici početkom novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova.

Međutim, u decembru bi povećanje moglo biti blaže.

„Odškrinuta su vrata za moguće ublažavanje stavova čelnika Feda na sjednici u decembru, dok su još prije mjesec ta vrata bila čvrsto zatvorena”, kazao je Detrick.

Podršku tržištu pružaju i solidni kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Od 263 kompanije iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvještaje, njih oko 73 odsto nadmašilo je očekivanja po pitanju zarada.

Međutim, to se uglavnom zahvaljuje smanjenim očekivanjima jer su analitičari zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije posljednjih mjeseci smanjili procjene.

Tako sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su rast zarada više od 11 odsto, a na početku oktobra 4,5 odsto.

I na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,1 odsto, na 7.047 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio četiri odsto, na 13.243 boda, a pariski CAC 3,9 odsto, na 6.273 boda.

Ulagače nije pokolebala odluka Evropske centralne banke (ECB) o agresivnom povećanju ključnih kamatnih stopa 0,75 postotnih bodova. Pritom su čelnici ECB-a poručili da je postignut značajan napredak u borbi protiv inflacije, što bi, kažu analitičari, moglo značiti da će ubuduće usporiti tempo povećanja kamata.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks prošle sedmice ojačao 0,8 odsto, na 27.105 bodova.

