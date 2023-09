Saveljić imenovana za izvršnu direktorku EPCG-Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za novu izvršnu direktorku EPCG-Solar gradnje imenovana je Valerija Saveljić, koju su članovi Odbora direktora te kompanije na sjednici jednoglasno izabrali kao prvorangiranu kandidatkinju.

Iz EPCG-Solar gradnje je saopšteno da su je za ovu poziciju preporučili najbolji ponuđeni program razvoja privrednog društva kao i značajno prethodno iskustvo u rukovođenju u privrednom sektoru.

Na odboru je konstatovano da se od nove izvršne direktorice očekuje razvoj poslovanja tog preduzeća, jer je upravo sektor energetike onaj koji bilježi najveću stopu rasta.

Novo rukovodstvo EPCG-Solar gradnje biće, kako je saopšteno, posvećeno uspješnom sprovođenju politika razvoja Elektroprivrede i dodatnom poboljšanju uslova rada zaposlenih.

Saveljić će na poziciji izvršnog direktora zamijeniti Ranka Vuksanovića, koji je nedavno, prije isteka četvorogodišnjeg mandata, podnio ostavku zbog prelaska na drugo rukovodeće radno mjesto i vraćanja u matičnu kompaniju – Crnogorski elektrodistributivni sistem.

U saopštenju se navodi da je Saveljić radnu karijeru počela u kompaniji Plantaže, gdje je obavljaljala niz funkcija u struci.

“U periodu od 2008. do 2015. godine obavljala je funkciju finansijske direktorice gdje je koordinirala finansijske poslove, pratila i obezbjeđivala primjenu zakonitosti u finansijskom poslovanju i finansijskoj politici, aktivno sarađivala sa međunarodnim institucijama na planu mogućnosti investicionih ulaganja”, navodi se u saopštenju.

Prije imenovanja za izvršnu direktorku EPCG-Solar gradnje, pokrivala je poziciju direktorke državne firme Project-Consulting – nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS