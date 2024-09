Saradnja sa Srbijom od izuzetnog značaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru saradnja sa Srbijom je od izuzetnog značaja, saopštili su potpredsjednik Vlade Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević i dodali da će se truditi da u narednim godinama odnosi dvije zemlje budu na daleko boljem nivou.

Zogović i Vukićević sastali su se sa predsjednicom Narodne skupštine Srbije, Anom Brnabić, koja je istakla da Srbija mnogo značaja pridaje regionalnoj saradnji te da razvijen i povezan region znači bolji život za sve njegove građane.

Članovi Vlade Crne Gore izrazilu su zadovoljstvo što se njihova prva međunarodna službena posjeta dogodila upravo u Beogradu i što je neposredno nakon bilateralnog sastanka sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije, uprilićen sastanak sa predsjednicom Narodne skupštine Srbije.

“Zadovoljstvo je što smo nakon sastanka u Palati Srbija organizovali sastanak i u Skupštini Srbije odakle zajednički šaljemo poruku o značaju najavljenih, zajedničkih aktivnosti dvije Vlade”, saopštila je Vukićević.

Brnabić je navela da je parlamentarna diplomatija jedan od njenih prioriteta, te da će se truditi da si sa parlamentom Crne Gore uspostavi bližu saradnju.

Zogović i Vukićević su kazali da su najvažniji infrastrukturni projekti za njihovu zemlju rekonstrukcija pruge Beograd – Bar i izgradnja autoputa koji bi u budućnosti povezao crnogorsko primorje i Podgoricu sa Beogradom.

Zogović i Vukićević borave u dvodnevnoj poseti Beogradu i ranije tokom dana sastali su se sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije Goranom Vesićem, a danas će održati sastanak sa predstvanicima Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, u Beogradu.

