Realizacijom infrastrukturnih projekata do ekonomskog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspješna realizacija infrastrukturnih projekata ključ je ekonomskog razvoja Opštine Danilovgrad, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

“Danilovgrad ima sve, dobre domaćine, izuzetne uslove za poljoprivrednu proizvodnju, turističke potencijale i idealnu poziciju za još bolji razvoj prerađivačke industrije”, rekao je Milatović prilikom posjete toj opštini.

Milatović se sastao sa predsjednikom opštine Aleksandrom Grgurovićem, predsjednikom Skupštine opštine Velimirom Đokovićem, potpredsjednicima opštine – Marijom Radonjić i Duškom Stijepovićem, kao i odbornicima lokalnog parlamenta.

“Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas u Danilovgradu, i što je to prva opština u koju dolazim zvanično kao predsjednik Crne Gore”, rekao je Milatović u obraćanju odbornicima.

On je naveo da je razumio da će, nakon izmjene projektne dokumentacije, uskoro početi gradnja Martinićkog puta.

“Dobre su i vijesti da će uskoro početi radovi na kružnoj saobraćajnici ispred Osnovne škole i Doma zdravlja, kao i izgradnja lokalnog puta u Bandićima u dužini od 8,5 kilometara, rekonstrukcija dijela puta prema manastiru Ostrog, i dio putnog pravca od Danilovgrada ka Čevu”, kazao je Milatović.

U razgovoru sa predstavnicima Opštine on je informisan da je riješeno pitanje lokacije novog gradskog groblja kao i deponije kabastog i građevinskog otpada.

“Siguran sam da će uz dobru namjeru svih nas, a posebno uz zajednički rad i trud i u saradnji sa drugim državnim institucijama, Danilovgrad u godinama pred nama postati grad u koji se dolazi da bi se živjelo i radilo i grad u kome porodice žele da ostanu”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, Danilovgrad treba da bude grad prepoznat po dobrim investicijama i kredibilnim investitorima.

“I ne samo Danilovgrad, takva treba da bude cijela Crna Gora. A osnov za to je upravo dobro upravljanje, za koje znam da postoji u Danilovgradu”, ocijenio je Milatović.

U okviru posjete Danilovgradu upriličena je i posjeta Zavičajnom muzeju, Umjetničkoj koloniji i Mljekari Lazine.

