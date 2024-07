Programom ES2 svi zaposleni od oktobra ostvaruju povećanje zarada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad 2 je poreska reforma koja podrazumijeva dvije ključne komponente – smanjenje poreskog opterećenja na rad i povećanje minimalne i prosječne zarade u Crnoj Gori, saopštila je savjetnica premijera za ekonomsku politiku, Milena Milović.

Milović učestvuje na okruglom stolu u okviru javne rasprave o Fiskalnoj strategiji, koji se održava u prostorijama stare zgrade Vlade u Podgorici, u organizaciji Ministarstva finansija.

Milović je objasnila da se smanjenje poreskog opterećenja na rad, kao najznačajnijeg fiksnog troška za poslodavca, odnosi na smanjenje doprinosa na penzijsko-invalidsko osiguranje na teret zaposlenog sa 15 na deset odsto i doprinosa na teret poslodavca sa 5,5 odsto na nula odsto.

„Druga komponenta ovog programa je povećanje minimalne i prosječne zarade u Crnoj Gori“, rekla je Milović.

Milović je, kako je saopšteno iz Kabineta premijera, istakla da benefite reforme Evropa sad 2 imaju i zaposleni i poslodavci.

„Zaposleni kroz rast minimalne zarade koja je predložena na 600 EUR za zaposlene do srednjeg nivoa kvalifikacija obrazovanja i na 800 EUR za zaposlene iznad VI nivoa kvalifikacija obrazovanja”, navela je Milović.

Ona je objasnila da povećanjem minimalne zarade na 600 EUR zaposleni ostvaruje rast od 33 odsto, dok se u slučaju minimalne zarade od 800 ostvaruje rast od 78 odsto.

„Svi zaposleni ostvaruju rast zarada, po osnovu smanjenja doprinosa na teret zaposlenog jer je shodno Zakonu o radu poslodavac dužan da taj dio poreza odnosno doprinosa obračuna i prenese na neto zaradu zaposlenog”, rekla je Milović.

Na drugoj strani, kako je dodala, kada je riječ o poslodavcima, i pored povećanja za sve zaposlene, svi poslodavci koji trenutno isplaćuju zarade iznad 600 EUR, ostvaruju isključivo uštedu.

„Tu uštedu mogu iskoristiti za dodatno povećanje zarada, ili za investiranje, ili za kompenzovanje povećanja zarada, u zavisnosti od strukture zaposlenih“, objasnila je Milović.

Ona je rekla da će usljed rasta prosječne zarade i usljed projektovane inflacije, penzionerima porasti penzija od naredne godine, od sedam do osam odsto.

„Smanjenjem poreskog opterećenja na rad Crna Gora postaje zemlja sa najmanjim troškovima na rad u Evropi“, dodala je Milović.

Iz Ministarstva finansija poručili su da se Fiskalnom strategijom prezentuju mjere fiskalne politike koje su usmjerene na unapređenje životnog standarda građana, kao i na unapređenje poslovnog ambijenta i konkurentnosti privrede, uz očuvanje makro-ekonomske stabilnosti.

