Usvojen Plan implementacije programa Garancija za mlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je usvojila Plan implementacije programa Garancija za mlade do 2026. godine, kao podrška mladima čiji se položaj na tržištu rada znatno pogoršao usljed finansijske krize.

Iz Vlade su objasnili da je riječ je o programu koji se primjenjuje u članicama EU od 2013. godine, kao i da je taj program dodatno podržan politički i finansijski usljed izbijanja pandemije koronavirusa i velikog gubitka radnih mjesta.

„Glavni princip programa je da svaka mlada osoba u roku od četiri mjeseca nakon što napusti obrazovanje ili osposobljavanje, ili postane nezaposleno lice, dobije kvalitetnu ponudu za posao, pripravništo, dalje usavršavanje, ili nastavak obrazovanja“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan (EIP) iz oktobra 2020. godine predviđa mogućnost korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava za intervencije, koje se temelje na primjeru Garancije za mlade EU.

„Plan definiše okvir reformskih i programskih politika koje će omogućiti koordinaciju aktivnosti među različitim zainteresovanim stranama, udruživanje resursa kako bi se maksimizirao uticaj na rezultate mladih na tržištu rada, a prije svega kako bi se izgradili nacionalni kapaciteti za rješavanje pitanja problema isključenosti mladih i prelaska iz obrazovanja na tržište rada“, rekli su iz Vlade.

Oni su dodali da će se usvajanjem plana omogućiti dostupnost sredstava iz Operativnog programa za zapošljavanje i socijalnu politiku 2024 – 2027, kao i početak realizacije Pilot faze programa Garancija za mlade, koja je predviđena za period 2025-2026. godine u tri odabrane opštine.

Vlada je danas usvojila i Nacionalni program željezničke infrastrukture za period do 2026. godine, kojim se, na osnovu stanja željezničke infrastrukture, utvrđuju planovi izgradnje nove, rekonstrukcija i održavanje postojeće, određuju prioriteti i dinamika realizacije, kao i visina i izvori, odnosno potencijalni izvori potrebnih finansijskih sredstava.

„Osnovni koncept strategije (smjernica) razvoja željezničke infrastrukture određen je dugoročnim ciljem – članstvom u EU. Željeznička infrastruktura ulazi u novi period opterećena dotrajalošću i skromnom funkcionalnom sposobnošću infrastrukturnih podsistema, te potrebom prilagođavanja zahtjevima transevropskog željezničkog sistema“, kazali su iz Vlade.

Oni su dodali da je, u fazi tekućeg održavanja i manjeg investicionog održavanja, cilj da infrastruktura ostane na postojećem nivou i da se dovede u projektovano stanje.

„Finansiranje ove faze obavlja se uz podršku državnog budžeta i ulaganja upravljača infrastrukture od sredstava ostvarenih po osnovu korišćenja infrastrukture. U fazi rekonstrukcije, cilj je otklanjanje takozvanih uskih grla, dok je u fazi modernizacije cilj da željeznički transportni sistem u Crnoj Gori bude kompatibilan sa transportnim sistemom EU“, navodi se u saopštenju.

Finansiranje ove faze obavljaće se iz strukturnih fondova EU i kredita međunarodnih finansijskih institucija.

„Realizacijom planiranih aktivnosti, projekata i radova definisanih Nacionalnim programom očekuje se bolja povezanost sa mrežom panevropskih koridora i privlačenje robnih i saobraćajnih tokova u regionu iskorišćavanje potencijala Luke Bar što će imati multiplikativne efekte na ukupan ekonomski rast“, poručili su iz Vlade.

Vlada je danas razmotrila Predlog izmjena i dopuna Zakona o energetici i zaključila da Skupštini treba dostaviti mišljenje koje je pripremilo Ministarstvo energetike i rudarstva.

Vlada je utvrdila Predlog izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima, kojim se prepoznaje jedan organ koji će izdavati akt kojim se priznaje pravo energetskim subjektima obavljanje poslova iz oblasti prometa i skladištenja zapaljivim tečnostima i gasovima, čime se jasno određuje nadležnost.

„Program i način stručnog osposobljavanja, treba učiniti dovoljno efikasnim i adekvatnim za one koji rukuju zapaljivim tečnostima i gasovima. Takođe, predviđeno je da se, kroz program i način stručnog osposobljavanja obezbijedi potreban nivo stručnog znanja koji ne zahtjeva nacionalni stručni okvir kvalifikacija, a obezbjeđuje potreban nivo stručnosti u dijelu koji se tiče ključnih vještina“, navodi se u saopštenju.

