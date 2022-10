Imaju planove za dalje proširenje i uvođenje novih tehnologija

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Porodično gazdinstvo Bogmerc, koje se bavi proizvodnjom mlijeka, posjeduje jednu od najmodernijih i tehnološki najopremljenijih farmi u Crnoj Gori, a ima planove za dalje proširenje, uz saradnju sa Investiciono-razvojnim fondom (IRF).

Vlasnik Bogmerca, Bogdan Sjekloća, kazao je da u tom porodičnom gazdinstvu, čija je primarna djelatnost prozivodnja mlijeka, imaju planove za dalje proširenje, osavremenjivanje i uvođenje novih tehnologija.

“Naši planovi su usmjereni na uvećanje proizvodnje, proširenje kapaciteta, uvođenje novih tehnologija sa ciljem podizanja kvaliteta života u okviru bavljenja ovom proizvodnjom”, rekao je Sjekloća agenciji Mina-business.

On je, govoreći o osnivanju gazdinstva koje se nalazi u Nikšiću, naveo da se više generacija bavilo pomenutom proizvodnjom, što znači da mliječno govedarstvo predstavlja tradiciju.

“Na farmi je oko 70 grla svih kategorija, a 50 muzara”, rekao je Sjekloća.

On je kazao da mlijeko isporučuju mljekari Srna sa kojom imaju dugu i korektnu saradnju.

“Godišnje proizvedemo 300 tona, trenutno sa planom uvećanja kapaciteta. Na farmi su za sada zaposleni svi iz porodice i imamo tri, četiri radnika sezonski aktivna kada je pripremanje hrane”, objasnio je Sjekloća.

On je, govoreći o saradnji sa IRF-om, kazao da je ona na najvišem nivou, što podrazumijeva profesionalizam, posvećenost i puno razumijevanje naših potreba.

“Bez skromnosti možemo konstatovati da je naš razvoj i sama njegova dinamika u direktnoj vezi sa IRF-om”, rekao je Sjekloća.

On je precizirao da su korisnici više kredita, koji su svi na vrijeme servisirani, a većina njih je vraćena.

“Korisnici smo više kreditnih linija i kumulativno je to iznos nešto više od pola miliona EUR”, dodao je Sjekloća.

On je naveo da ima sve najpozitivnije preporuke za poljoprivredne proizvođače da se upuste u saradnju sa IRF-om.

“IRF i jeste prepoznata bankarska institucija u Crnoj Gori kada je u pitanju biznis, prije svega sa najboljim proizvodima u smislu niske kamatne stope i ročnosti dužine grejs perioda”, zaključio je Sjekloća.

