Prioritet nastavak izgradnje auto-puta i objedinjavanje Luke Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se ove godine snažno krenulo u realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, a prioritet treba da bude nastavak izgradnje auto-puta, objedinjavanje Luke Bar i povezivanje sa regionom, poručio je predsjednik Odbora Udruženja saobraćaja u Privrednoj komori Igor Banović.

“Ove godine se, konačno poslije jedne pauze od tri-četiri godine, krenulo punom parom sa velikim infrastrukturnim projektima, što je veoma dobro, jer kada se dešava da država investira u velike infrastrukturne projekte, onda kompletna privreda lančano živi od toga”, rekao je Banović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da u posljednje tri godine nijesmo imali nijedan veliki infrastrukturni projekat.

“Tako da sve ovo što se sada dešava, investiranje u putnu infrastrukturu, je za veliku pohvalu i zaista mislimo da će značajno olakšati, po završetku, pretovar robe, jer je Crna Gora u suštini tranzitna zemlja”, dodao je Banović.

Banović, koji je i izvršni direktor barske kompanije Jadro pilot, koja se bavi pilotažom, tegljenjem i privezom i odvezom brodova, je komentarišući trenutne probleme u sektoru saobraćaja naveo da je najbolje početi od putne infrastrukture.

“Jedan dio auto-puta je urađen, što je značajno i za naše prevoznike i ekonomiju. Imamo najavu nastavka gradnje ove godine, što je za veliku pohvalu. Takođe, imamo najave i za Jadransko jonski auto-put, ali moramo sačekati dok se sve te stvari ne krenu realizovati, prije nego krenemo da tapšemo”, dodao je Banović.

Prema njegovim riječima, još veći problem od puteva je željeznica, jer Luka Bar, koja je transportno čvorište Crne Gore, ne može da funkcioniše bez dobre željeznice.

“Drumski prevoz roba je znatno skuplji i sporiji od željezičkog, i pravi gužvu, što nama ljeti pravi ogroman problem, jer je naša destinacija postala u posljednjih par godina više auto i tranzitna, nego avio-destinacija”, smatra Banović.

On je ipak podsjetio da je počela rekonstrukcija određenih dijelova željezničke infrastrukture, što će umnogome unaprijediti taj sektor.

Banović je poručio i da Crna Gora nema dobru povezanost sa regionom, ni putno, ni željeznički.

“Sa Kosovom nemamo ni putno, ni željeznički. Sa ostalim zemljama imamo kakvu-takvu povezanost, ali sa Kosovom baš nemamo nikakvu. A Kosovo je jedna od rudno najbogatijih zemalja na Balkanu i u južnoj Evropi. Tako da je ogroman potencijal, pogotovo za Luku Bar, da se napravi konekcija sa tim tržištem, jer te rude će kad-tad početi da se kopaju i ta će ruda iz neke luke morati da krene da se izvozi širom svijeta”, naveo je Banović i dodao da bi Luka Bar mogla postati neka vrsta čvorišta za terete za kompletan region.

Ključ daljeg regionalnog povezivanja Banović vidi u nastavku izgradnje auto-puta Bar-Boljare.

“Uvijek se vraćamo na auto-put, čiji je nastavak neophodno početi što prije. S druge strane, vidimo da Srbija, koja treba da se primakne, da oni punom parom rade na otvaranju novih dionica”, kazao je Banović i dodao da je podjednako značajna i realizacija projekta Jadransko jonskiog auto-puta, koji bi u velikoj mjeri rasteretio jadransku magistralu.

To, kako je poručio, mora da prati i ujednačen razvoj Luke Bar.

“Tu mislim na modernizaciju mehanizacije, koja bi mogla da isprati taj pretovar, koji bi se onda tim putnim pravcima mogao plasirati. Sve to trenutno nije moguće, dok Luka Bar ne bude objedinjena u jedinstveni i cjeloviti sistem”, kazao je Banović, podsjećajući da je jedan dio Luke Bar, Kontejnerski terminali i generalni tereti, privatizovan prije skoro deset godina, ali da to nije dalo željene rezultate.

On je dodao da su luke u regionu – Drač, Ploče, Kopar i Rijeka, umnogome napredovale, dok je Luka Bar u stagnaciji.

“Dok se ne objedini luka, do tada se ne može pričati o daljem razvoju, jer Luka Bar trenutno radi samo na jednoj obali, koju su praktično doveli do 100 odsto eksploatacije, tako da, i da hoće, ne mogu više da se šire”, naveo je Banović.

Među drugim ključnim projektima u sektoru saobraćaja, Banović je istakao i bolju valorizaciju aerodroma, kao i ponovno uspostavljanje pomorskih linija Bar-Bari i Bar-Ankona.

Na pitanje da li smatra da je davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju dobro rješenje, Banović je odgovorio potvrdno, ukoliko se ona dâ nekom svjetski poznatom, renomiranom brendu, koji ima iskustva sa razvojem malih aerodroma kakvi su podgorički i tvatski.

Tim prije i što bi jedan takav koncesionar bio u obavezi da podigne nivo usluge i broj putnika.

“Ali, ako će neko preduzeća, bez mnogo rada i truda, da samo uzima profit bez značajnog unapređenja usluga, onda definitivno u tom slučaju najbolje da ostane u državnom vlasništvu, jer oni i sada, kao državno preduzeće, posluju s profitom”, poručio je Banović.

Jedna od solucija je, kako je dodao, i da se možda dovede neki strani menadžment, koji će svu korist donijeti državi.

Govoreći o stanju u drugim državnim preduzećima iz sektora saobraćaja u državnom vlasništvu, kao što su Air Montenegro, željezničke firme i brodarske kompanije, Banović tvrdi da bi trebalo ponovo spojiti Crnogorsku i Barsku plovidbu.

„Na koji način to izvršiti, to je zaista pitanje od milion dolara, ali definitivno je najbolje rješenje da sva četiri teretna broda budu u jednoj kompaniji. Onda bi te kompanije mogle da funkcionišu i vraćaju kredite”, rekao je Banović.

Kada je riječ o Air Montenegru, Banović je ocijenio da nacionalni avio-prevoznik iz godine u godinu popravlja rezultate, što je za pohvalu, a najavljuju i kupovinu novih aviona.

“Pozdravljamo da se uvodi što više destinacija, što će umnogome rasteretiti saobraćaj na našim drumovima, pogotovo tokom ljetnje sezone, tako da neka nastave da rade u tom pravicu kako su planirali i nadam se da će to biti kako treba”, ocijenio je Banović.

Govoreći o najznačajnijim aktivnostima Odbora Udruženja saobraćaja u PKCG, kojim predsjedava od septembra prošle godine, Banović je saopštio da su posvećeni rješavanju svih barijera koje privrednici predočavaju, ali da su najviše ipak pomogli drumskim prevoznicima, koji imaju najviše problema.

“Njima smo umnogome olakšali posao ove godine, jer smo riješili njihov desetogodišnji problem prolaska kroz teritoriju Crne Gore od trenutka kad se ukrca teret na kamion. Obezbijedili smo im, uz dobru saradnju sa Upravom carina, vremenski period koji im je potreban, tako da im je sada značajno olakšano”, objasnio je Banović.

On je dodao i da su dobili uvjeravanje predstavnika Vlade da će početi sa rješavanjem problema u sektoru saobraćaja.

Na pitanje kako je zadovoljan poslovanjem firme Jadro pilot, u kojoj je izvršni direktor, Banović je odgovorio da su oni prilično mlado preduzeće, odnosno da su koncesionar od 2020. godine.

“Imamo kadar koji ima veliko iskustvo, ali smo zaista mlado preduzeće i pitanje našeg poslovanje je potpuno vezano za poslovanje Luke Bar. Pošto je barska luka teretna, onda se dešava situacija da jedne godine imamo dobru godinu, sljedeće lošu godinu, i sve tako”, naveo je Banović.

Počeli su sa djelatnošću kada je počela pandemija koronavirusa i to je bila loša godina, a onda se desio rat u Ukrajini, koji je drugima, na nesreću, donio velike muke, ali je njima i Luci Bar donio značajno povećanje obima posla.

“Zatim se prošle godine opet dogodio pad obima posla, jer su se ti tereti, koji su prirodno došli zbog rata u Ukrajini i, u jednom trenutku, presušivanja rijeke Dunav, ponovo polako počeli vraćati na luku Konstanca. Tu smo izgubili značajan broj tereta, tako da prošla godina nije bila sjajna, ali preživljavamo, borimo se svakodnevno i uspijevamo da preživimo, što je za sada veliki uspjeh”, dodao je Banović.

Banović je saopštio i da se nada da će ovogodišnja ljetnja sezona biti uspješna, navodeći da se ipak zakasnilo po pitanju rješenja za saobraćajne gužve.

“Iskreno se nadam da će turisti dolaziti preko naših aerodroma, a ne automobilima, a tranzit je već počeo. Tako da mislim da ni ove godine neće biti bolja situacija nego što je bila prethodnih”, zaključio je Banović.

