Pričinio štetu klijentu banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv D.R. zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privrednom poslovanju.

“Naime, D.R. je počinio navedeno krivično djelo na način što je, u vremenskom periodu od 2007. do prošle godine, do kada je bio zaposlen u jednoj banci, pričinio materijalnu štetu klijentu iste banke u iznosu od 46,5 hiljada USD i 24 hiljade EUR”, navodi se u saopštenju.

Sa tim događajem je, kako se dodaje, upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama.

