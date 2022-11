Preduzeća u energetici zaposlila preko 1,4 hiljade ljudi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preduzeća u energetskom sektoru zaposlila su preko 1,4 hiljade ljudi, što je skoro 40 odsto više u odnosu na 2020. godinu, saopštio je ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović i dodao da je to nedopustivo i zabrinjavajuće.

On je na sjednici Vlade, na kojoj je razmatrana Informacija o poslovanju privrednih društava u sektoru energetike, kazao da je analizom dostavljenih izvještaja energetskih preduzeća uočeno povećanje broja zaposlenih.

“U odnosu na 2020, zaključno sa 1. septembrom ove godine, u energetskim kompanijama povećan je broj zaposlenih za 1,4 hiljade, što predstavlja povećanje skoro 40 odsto”, precizirao je Ibrahimović.

On je rekao da smo svi svjesni izazovnog trenutka u sektoru energetike, ali da mora naglastii prekobrojno zapošljavanje.

Ibrahimović je saopštio i da poslovni rezultati energetskih kompanija nijesu na zadovoljavajućem nivou.

“U odnosu na 2020. godinu, možemo računati da je pad skoro 85 miliona EUR u svim preduzećima”, istakao je Ibrahimović.

On je rekao da su evidentirane i donacije od preduzeća, gdje su “neke jasne, a neke nepotrebne”.

“Ne možemo reći da to nije doprinijelo negativnom poslovanju određenih preduzeća”, poručio je Ibrahimović.

Uporedna analiza troškova zarada ukazuje na njihov rast.

“Tako je u ovoj godini, u odnosu na 2020, porastao iznos zarada oko 16,6 miliona EUR, odnosno 25 odsto. Takav odnos ne možemo reći da je bio baš domaćinski prema ovim preduzećima”, smatra Ibrahimović.

On je u sklopu informacije pročitao i određene zaključke, između ostalih, da se zadužuje Odbor direktora EPCG da u roku od 21 dan pripremi i Vladi dostavi predlog mjera za prevalizalženje negativnog poslovnog rezultata kao posljedice rasta broja zaposlenih, povećanog kreditnog zaduženja i neplanskih investicija sa konretnim mjerama i rokovima.

Takođe, zadužuje se Odbor direktora EPCG da pripremi i Vladi dostavi informaciju o razlozima i zakonskom osnovu za nepovećanje cijena električne energije za naredni period, kao i analizu opravdanosti i održivosti poslovanja kompanije EPCG Solar gradnja, kao samostalnog subjekta.

On je naveo da je EPCG u septembru bila u minusu 60 miliona, a danas je već na 80 miliona.

„Ako bude hladno i ne bude kiše, onda smo u velikom problemu. Ako s proljeća ne budemo imali energetsku stabilnost, ne možemo imati ni ekonomsku“, upozorio je Ibrahimović.

Premijer Dritan Abazović, podsjetio je da je Crna Gora imala veliki uvoz struje tokom avgusta.

„Imali smo 1,5 miliona EUR uvoza električne energije svaki dan tokom avgusta. To je 45 miliona EUR“, dodao je Abazović

On je ocijenio da Crna Gora nije u situaciji koja je zavidna, ali ne i u katastrofalanoj.

„Crna Gora spada u red malog broja država koje nijesu korigovale cijenu struje na gore. Siguran da će u posljednjem ovogodišnjem, i u prvom kvartalu naredne godine, podaci biti drugačiji, posebno oni koji se odnose na EPCG“, kazao je Abazović i podsjetio da se kreće i sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u energetici.

On smatra da će Vlada, nakon što dobije još informacija od energetskih preduzeća, moći da zauzme i neke konkretnije stavove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS