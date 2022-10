Predložena četiri člana Odbora direktora Barske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je predložila Skupštini akcionara Barske plovidbe da za članove Odbora direktora izabere Seheru Kalender, Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića i Slavenka Šarića.

Iz Vlade su naveli da su danas na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojili Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Crnogorske komercijalne banke i Stambene zadruge radnika prosvjete Solidarno, iz Podgorice.

Kako je saopšteno, Vlada je prihvatila aneks sedam Ugovora o kreditu i Aneks šest garancije.

