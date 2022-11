Potpisali izmjene sporazuma o reprogramu duga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović i ambasador Švajcarske, Urs Schmid, potpisali su danas izmijenjeni sporazum o reprogramu duga Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske.

Iz Ministarstva je saopšteno da se izmjenama i dopunama sporazuma definiše zamjena kamatne stope na bazi LIBOR-a, kamatnom stopom na bazi SARON-a.

„Imajući u vidu da je finansijsko regulatorno tijelo u Velikoj Britaniji prestalo da utvrđuje referentnu vrijednost kamatne stope (LIBOR), odnosno zamijenio je alternativnim kamatnim stopama kao što je, u slučaju Švajcarske, švajcarskom prosječnom prekonoćnom stopom (SARON), Crna Gora je svoje obaveze prema toj zemlji uskladila novim uslovima sporazuma“, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o samoj dinamici otplate duga, prethodno ustanovljeni uslovi, koji podrazumijevaju dvije godišnje tranše do 2024. godine, ostaju nepromijenjeni.

Damjanović je izrazio zadovoljstvo zbog rješavanja ovog pitanja i poručio da će, shodno dogovoru, Crna Gora nastaviti da izmiruje svoje obaveze prema svim partnerima, posebno uvažavajući prijateljski odnos koji decenijama vezuje dvije zemlje.

Schmid je podsjetio na veliki broj investicija koje realizuje Švajcarska, kao jedan od pet najvećih investitora u Crnoj Gori, a koje nijesu usmjerene samo na turizam, već i industriju i proizvodne usluge.

On je naveo i dvije švajcarske kompanije, koje uspješno posluju na sjeveru Crne Gore.

„Jedna od njih, Trunz u Bijelom Polju, bavi se proizvodnjom opreme ze osvjetljenje za vozove i izvozi te proizvode širom svijeta, a druga, Tara Resources, pokreće gradnju rudnika Brskovo u Mojkovcu, za koji je zajednički ocijenjeno da bi trebalo da ima status projekta od nacionalnog značaja“, dodaje se u saopštenju.

Schmid je Damjanovića informisao da će u okviru posjete Crnoj Gori imati susret sa više od 20 švajcarskih investitora koji posluju u našoj državi, što ocjenjuje kao dodatnu šansu za produbljivanjem saradnje i novim projektima.

Damjanović je zahvalio na podršci koju Švajcarska pruža i kroz značajno učešće u investicionom ciklusu, posebno u sjevrnom regionu, što doprinosi da se država ravnomjernije ekonomski razvija.

On je zahvalio i za doprinos koji Crna Gora dobija posredstvom Švajcarske razvojne agencije, ali i kroz švajcarsku podršku regionalnoj saradnji Zapadnog Balkana.

Konstatovano je da je neophodno unaprijediti diplomatske odnose i adekvatno riješiti pitanje diplomatskog predstavljanja Crne Gore u Švajcarskoj, kako bi bili usklađeni sa izuzetno uspješnom ekonomskom saradnjom.

Ekonomsku saradnju, kako je saopšteno, karakteriše veoma visok nivo robne razmjene, koji je ove godine, zaključno sa septembrom, na nivou od 210,3 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS