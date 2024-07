Podrška rukovodstvu ACG u nastojanju da pojačaju avio-dostupnost države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević daje punu podršku rukovodstvu Aerodroma Crne Gore na čelu sa predsjednicom Odbora direktora, Jelenom Maraš i izvršnim direktorom, Rokom Tolićem u njihovom nastojanju da pojačaju avio-dostupnost države od naredne godine.

“U radu državnih kompanija se, uz poslovnu logiku, moramo rukovoditi i javnim interesom. Razumijem da su ACG jedna od kompanija koja se izdvaja po poslovnim i finansijskim rezultatima, ali, istovremeno, moramo znati da je naš cilj da kompanija služi i interesu građana“, rekla je Vukićević nakon sastanka sa kolegama iz ACG koji je održan u Ministarstvu saobraćaja u Podgorici.

Ona je navela da uz profit kojim se ACG mogu pohvaliti, dakle, moramo misliti i na interes javnosti.

“U tom smislu, apsolutno podržavamo inicijativu uprave ACG da prilagodi aerodromske takse i da, na taj način, pokuša da vrati dio avio-kompanija koje Crnu Goru povezuju sa Evropom i tokom zime, ali i da dovedemo nove prevoznike. Rezultate očekujemo od naredne godine jer je to sezona koju ovaj tim priprema”, kazala je Vukićević.

Ona je rekla i da, na tom putu, ACG više ne treba samostalno da podnose finansijski teret već da očekuje i podršku privrede.

“Podsjećam, ACG su tokom 2022. i prošle godine avio-kompanijama odobrili 17,6 miliona EUR popusta na bazi Podsticajne šeme. Sada očekujem da se u taj proces uključi i privreda”, saopštila je Vukićević.

Maraš je ukazala na značaj sinhronizovanog nastupa uprave kompanije, resornog Ministarstva i Vlade.

“Mi smo na istom zadatku i naša komunikacija mora biti efikasna. Izgovori i zastoji neće postojati i zato smo zahvalni koleginici Vukićević na tome što je otvorila novi put našoj saradnji”, rekla je Maraš.

Istovjetan stav dijeli i Tolić.

“Kada vertikala vlasti prepoznaje i podržava interes javnosti, ali i nastojanja poslovne zajednice, onda takva podrška obavezuje i smatram da uspjeh ne bi smio izostati”, naveo je Tolić.

ACG su, od 1. januara do kraja jula, opslužili preko 1,5 miliona putnika, što je 17 odsto više u odnosu na isti period prošle godine i 11 odsto više u poređenju sa 2019. godinom.

