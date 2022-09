Podnijeće krivične prijave protiv rukovodstava energetskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija (SDP) će uskoro podnijeti krivične prijave protiv rukovodstava energetskih kompanija u Crnoj Gri, zbog nesavjesnog rada koji će dovesti do milionskih šteta, najavila je njena poslanica Draginja Vuksanović Stanković.

Vuksanović Stanković je kazala da državni energetski sistem servisira potrebe preko 410 hiljada korisnika u Crnoj Gori i da je nužno utvrditi zbog čega se desio finansijski i poslovni sunovrat.

“Zbog toga je naš klub tražio saslušanje predsjednika bordova direktora i izvršnih direktora kompanija. Izvjesno je da ćemo veoma brzo podnijeti i krivične prijave zbog nesavjesnog rada koji će dovesti do milionskih šteta”, navela je Vuksanović Stanković na konferenciji za novinare.

Ona tvrdi da je svjesno uništavanje energetskih kompanija nastavljeno i kroz hiljade zaposlenih partijskih aktivista, koji su bez bilo kakve potrebe dobili radna mjesta, samo zato što su bili članovi, simpatizeri i glasači partija “većine od 30 avgusta”.

“Kulminaciju štetnog poslovanja, koje je dovelo na ivicu bankrota kompanije koje su ostvarile preko 100 miliona EUR profita u periodu prije dolaska “apostola” na vlast, vidimo kroz prodaju električne energije iz akumulacija po višestruko nižim cijenama od one po kojoj smo je kasnije kupovali”, poručila je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da u trenutku kada se cijela Evropa priprema za energetski tešku zimu, rukovodstva kompanija iz crnogorskih energetskih preduzeća od zdravih i uspješnih kompanija prave gubitaše i dovode ih na ivicu bankrota.

“Izvjesno je pričinjena milionska šteta državnom budžetu po osnovu dividende koja bi se prihodovala kao većinski akcionar. To nećemo dozvoliti, a sve potencijalne kriminalne aktivnosti će biti do kraja istražene”, kazala je Vuksanović Stanković.

Poslanik SDP-a, Adnan Striković, saopštio je da je poslovanje crnogorskih elektroenergetskih kompanija, od dolaska novih uprava, konstanto na ivici zakonitosti, dok se šteta koju svojim svjesnim aktivnostima ili elementarnim neznanjem pričinjavaju već sada može mjeriti desetinama miliona EUR.

“Skoro sve firme iz grupacije su u ogromnim problemimi, a ukoliko se desi najgori scenario, gubitak bi mogao biti i preko 200 miliona EUR, što bi odvelo sve kompanije u bankrot i ostavilo hiljade ljudi bez posla”, naveo je Striković.

On je podsjetio da je Rudnik uglja 25. maja potpisao ugovor o prodaji 300 hiljada tona uglja Elektroprivredi Srbije (EPS) po cijeni od 28,8 EUR, što je rukovodstvo ocijenilo “sjajnim poslom”.

Na taj dan, cijena na evropskoj berzi je bila preko 412 USD po toni što, kako smatra Striković, dovoljno govori o tome koliko je to “posao stoljeća”.

“Ovakvi ugovori predstavljaju klasičan odnos kolenijalnih sila prema svojim afričkim ili azijskim kolonijama i mi na takav odnos prema Crnoj Gori neće pristati. Pozivamo Specijalno tužilaštvo da se pod hitno uključi u ovaj slučaj, jer postoje indicije da se u ovom slučaju radi o ozbiljnoj šteti po ekonomske interese države i građana Crne Gore”, rekao je Striković.

Šef Medijskog tima SDP-a, Mirko Stanić, kazao je da se već sada u dijelu kompanija isplaćuju neto zarade, bez poreza i doprinosa.

“Umjesto bavljenja elektropostrojenja, nova uprava se bacila na ideje o ljekobilju i pivarskoj industriji. Samo zbog kvara na Termoelektrani (TE) Pljevlja od četiri dana, gubici su milionski, jer jedan dan iskakanja je doveo do 1,7 miliona EUR”, tvrdi Stanić.

On je podsjetio da je još vlada Zdravka Krivokapića dala saglasnost na odluku kojom je Elektroprivreda (EPCG) pokrila finansijski gubitak Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u iznosu od 10,9 miliona EUR.

Stanić je rekao da su na taj način prekršene brojne procedure i zakonske odredbe, a postalo je i očigledno da je ta kompanija, koja je bila među najprofitabilnijim u Crnoj Gori, ostvarila ogroman finansijski minus u poslovanju.

“Razlika datog novca za uvoz i izvoz struje do 1. septembra je negativna čak 58,14 miliona EUR, a o kakvom “domaćinskom” poslovanju se radi jasno govori činjenica da je količina prodate i kupljene struje skoro identična”, precizirao je Stanić.

Kako je dodao, prema podacima od prije par dana, gubitak EPCG je čak 60,9 miliona EUR za samo osam mjeseci.

“Slična situacija je i sa prodajom uglja iz Rudnika uglja gdje je cijena po toni samo 28,8 EUR, dok se građanima Pljevalja prodaje po 87 EUR, a građanima Crne Gore po čak 105 EUR po toni. Ukoliko je na današnji dan cijena uglja na evropskim berzama preko 300 EUR po toni, jasno je o koliko štetnom poslu se radi i da će u svim ovim slučajevima morati reagovati i drugi nadležni državni organi”, zaključio je Stanić.

