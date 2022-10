Plaćali najskuplju struju u regionu u prvoj polovini godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena električne energije za domaćinstva u Crnoj Gori u prvom ovogodišnjem polugodištu iznosila je u prosjeku 9,7 centi po kilovat satu (kWh) za opseg godišnje potrošnje od pet hiljada do 15 hiljada kWh, saopšteno je iz Monstata.

Prema podacima Eurostata, najskuplji kilovat u regionu plaćali su građani Crne Gore.

Građani Albanije plaćaju 9,4 centa po kWh, Sjeverne Makedonije 9,3, Bosne i Hercegovine 8,3, a Srbije osam centi po kWh.

Najjeftiniji kilovat od država regiona plaćaju stanovnici Kosova i iznosi 6,5 centi.

Najskuplji kilovat plaćaju stanovnici Danske, i to 34,4 centa, zatim slijedi Belgija sa 32,4 centa.

Građani EU 27 plaćaju 23,5 centa po kWh.

“Cilj istraživanja je mjerenje apsolutnog nivoa polugodišnjih cijena za domaćinstva i ne-domaćinstva. Krajnje korisnike karakterišu unaprijed definisani rasponi godišnje potrošnje”, objasnili su statističari.

Metodologija za obračun cijena električne energije definisana je evropskom regulativom.

