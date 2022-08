PKCG i privrednici iz IT sektora pružiće podršku Ministarstvu javne uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska IT zajednica spremna je da u kratkom roku stavi na raspolaganje svoje resurse, znanje i iskustvo, kako bi doprinijela otklanjanju problema izazvanih sajber napadima na informatičke sisteme javne uprave, saopšteno je na sastanku u Privrednoj komori (PKCG).

Na sastanku predstavnika IT kompanija i Ministarstva javne uprave, održanog danas u Privrednoj komori, saopšteno je da privreda raspolaže resursima i znanjem od značaja za suprotstavljanje sajber izazovima.

Potpredsjednik PKCG, Nikola Vujović, kazao je da aktuelnost situacije nameće važnost efikasne reakcije.

“Neophodno je reagovati što prije, već danas”, rekao je Vujović.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne Uprave, Dušan Polović, zahvalio je Privrednoj komori u ime Vlade na brzoj reakciji i izlaženju u susret njihovim zahtjevima za podršku poslovne zajednice.

“Nije riječ o sporadičnim i individualnim napadima, već dobro organizovanim i usmjerenim na paralizu sistema. Ovo je momenat kada je potreban što je moguće operativniji odgovor”, kazao je Polović.

On je, kako je saopšteno iz PKCG, objasnio da im je neophodan IT kadar koji će se uključiti u operativne timove i podtimove koji će raditi na oporavku informatičke infrastrukture, kao i dati doprinos za uspostavljanje aplikativnih rješenja.

Predstavnici IT kompanija ukazali su da mogu pomoći ustupanjem svojih znanja i kapaciteta, uz jasno definisane instrukcije Ministarstva javne uprave.

“Ovo je momenat patriotskog doprinosa koji IT zajednica može pružiti sa resursima kojima raspolaže”, kazali su oni.

Prema njihovim riječima, vendori sa kojima sarađuju takođe su spremni da ustupe svoje kapacitete i ekspertizu.

Već nakon sastanka, uspostavljena je komunikacija privrednika sa Ministarstvom javne uprave u cilju osnaživanja operativnih timova i podtimova koji rade na otklanjanju problema uzrokovanih sajber napadima.

