Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Opština Danilovgrad ostaje na usluzi privredi i građanima i nastaviće da radi na razvoju i poboljšanju biznis ambijenta u tom gradu, poručeno je nakon sastanka privrednika sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

Opština Danilovgrad organizovala je sastanak sa Đukanovićem i privrednicima iz te opštine.

Predsjednik opštine Danilovgrad, Branko Bošković, rekao je da je sastanku prisustvovalo preko 40 privrednika iz svake branše, prenosi PR Centar.

„Pokušali smo da obuhvatimo sve branše, vinare, proizvođače, trgovce, ugostitelje i poljoprivrednike“, kazao je Bošković.

Prema njegovim riječima, ovo je novi model koji lokalna samouprava želi da ostvari sa privrednicima kako bi unaprijedili saradnju i uočili probleme sa kojima se nose privredni subjekti.

„Lokalna samouprava je vrlo ekspeditivno i u prethodnom periodu to radila, ali sada ćemo uvesti neke nove modele. Otvorili smo Biznis centar u kojem svi privrednici dostavljaju svoje izazove i probleme koje imaju, kako bi se to brže upućivalo prema lokalnoj samoupravi i nadležnim ministarstvima“, rekao je Bošković.

On je dodao da je na sastanku bilo riječi o izazovima sa kojima su se prethodne dvije godine susreli privrednici, a koji su uzrokovani kovid pandemijom i ratom u Ukrajini.

„Takođe, razgovarali smo o uredbama 42. i 43. Vlade kojima je uskraćen budžet lokalnih samouprava u značajnoj mjeri“, kazao je Bošković.

On je poručio da lokalna samouprava ostaje na usluzi privredi i građanima.

„Pravimo bolje konekcije i dobijamo kvalitetne povratne informacije. Imamo potencijalne investitore i moramo efikasno da radimo kako bi stvorili još povoljniji biznis ambijent, čime ćemo ubrzati razvoj opštine“, poručio je Bošković.

Advokat Goran Velimirović kazao je da je zadovoljan današnjim sastankom i njegovim tokom.

„Na sastanak sam pozvan kao vlasnik vinarije Velimirović koja se nalazi u Danilovgradu, i imao sam priliku da čujem razne sugestije od mnogobrojnih privrednika koji svoj biznis imaju u ovoj opštini“, kazao je Velimirović.

Opšti zaključak sastanka je, kako je rekao Velimirović, da je biznis ambijent u danilovgradskoj opštini više nego dobar i povoljan.

„Mnogi biznismeni, koji su svoj posao razvili u Podgorici ili Nikšiću, odlučili su da ga prebace u Danilovgrad“, rekao je Velimirović i dodao da je svakako ohrabrujuće što sadašnje rukovodstvo u opštini Danilovgrad nastavlja tragom svojih prethodnika i poboljšava biznis ambijent.

