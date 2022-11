Opšti kolektivni ugovor učiniti javnim

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opšti kolektivni ugovor ne može da se donosi netransparentno i iza leđa crnogorske privrede, već taj akt treba da bude javan i dostupan privrednicima i udruženjima, poručio je predsjednik odbora Udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore (PKCG) Jovan Lekić.

Lekić je kazao da je taj odbor danas zasijedao vanredno zato što su dobili podatke da se priprema potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora i da, saglasno tome, socijalni partneri razovaraju o budućim modelima Zakona o unutrašnjoj trgovini, koji tretiraju neradnu nedjelju.

On je kazao da je taj ugovor važan za cjelokupno društvo jer definiše socijalne i privredne odnose između poslodavaca i zaposlenih, dodajući da bi i država trebalo da bude zainteresovana za kvalitetan Opšti kolektivni ugovor.

“Tako važan akt ne može da se donosi na netransparentan način, iza leđa crnogorske privrede”, poručio je Lekić.

On je podsjetio da su prethodnih dana najreferentnija udruženja, između ostalih i PKCG, javno apelovala na nadležne, prevashodno na ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića, da se ne žuri sa potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora.

Kako je poručio, taj ugovor treba učiniti javnim i dostpunim privrednicima i udruženjima.

“Važno je da smo (PKCG) sudionici informacija koje se potpisuju. Danas smo čuli da smo da smo van tog stola gdje se pregovara iz prostog razloga jer nemamo informacija, a u saznanju smo da je pokrenut postupak utvrđivanja reprezentativnosti socijalnih partnera u Socijalnom savjetu od poslodavaca”, rekao je Lekić.

To je, prema njegovim riječima učinjeno, jer aktuelni partner Unija poslodavaca već desetak godina nije dokazivala svoju reprezentativnost.

“Pojavila se druga organizacija koja ima pravo da pokrene postupak utvrđivanja legitimnosti i u tom kontekstu danas smo imali apsurdnu situaciju da čak i neki članovi Odbora nijesu mogli da nas informišu o čemu to Unija pregovora u ime privrede kada je u pitanju Opšti kolektivni ugovor”, kazao je Lekić.

On je kazao da je taj Odbor uputio zahtjev predsjedništvu PKCG da hitno sazove vanrednu sjednicu Upravnog odbora sa proširenim članstvom da bi crnogorsku privredu upoznali sa informacijama koje imaju, kao i kako bi apelovali da se ne potpisuje dok se tekst ne učini javnim.

“Jer je očigledno da aktuelni socijalni partner nema legitimitet da pregovara”, dodao je Lekić.

On je kazao da su na današnjem sastanku imali kvalitetnu raspravu, dodajući da su osporili legitimitet Unije da na taj način odlučuje u ime crnogorske trgovine.

“Ali smo danas čuli određene stavove i mišljenja pa su recimo, najveći trgovinski lanci Voli i HDL izašli sa stavom da možda ne treba ništa mijenjati kada je riječ o neradnoj nedjelji”, kazao je Lekić.

Kako je dodao, referentan broj članova odbora smatra da je neophodno uvažiti sezonalitet crnogorske privrede i tražiti što kvalitetniji model da prehrambeni i neprehrambeni lanci rade tokom sezone.

On je uvjeren da poslodavci i zaposleni mogu naći zajednički jezik, dodajući da je pogrešna pretpostavka da su poslodavci i radnici suprotstavljene strane.

“To je dosadašnji narativ koji se mora mijenjati jer samo zajedničkim dogovorom i traženjem najboljih rješenja ovo društvo može ići naprijed. U tom kontekstu treba vjerovati u kvalitetniji dogovor na nivou budućih socijalnih partnera”, zaključio je Lekić.

Ivan Antonijević iz Mercatora Crna Gora istakao je da je stav te kompanije o neradnoj nedjelji od početka nepromijenjen, odnosno da su protiv bilo kakve diskriminacije po ovm pitanju već da pravila moraju biti jednaka za sve.

“Model koji bi omogućio svima da rade na isti način jedini je prihvatljiv” naglasio je on.

Dragan Bokan iz Voli Trade-a istakao je da nijesu imali informaciju o pregovorima i predlozima izmjena Opšteg kolektivnog ugovora i modela uvođenja radne nedelje, osim iz medija.

“Voli je protiv ukidanja neradne nedjelje, to je naš definitivan stav po tom pitanju”, rekao je Bokan.

On je kazao da u toj kompaniji pozivaju na poštovanje svih zakonskih regulativa i njihovu pravilnu primjenu, bez pronalaženja takozvanih rupa u zakonu i njegove zloupotrebe, koje za rezultat imaju prodaju gotovo svih kategorija životnih namirnica u uslovima koji su neadekvatni, rad pojedinih trgovina nedjeljom i raznorazna dovijanja i očiglednu namjeru da se izbjegne poštovanje zakona.

Kako se navodi u saopštenju PKCG, Bokan smatra da je neophodno na benzinskim pumpama zabraniti prodaju svega osim štampe, goriva i elektronskih dopuna.

On očekuje da se zabrani prodaja na pijaci nedjeljom svih industrijskih proizvoda koji nisu poljoprivredni i da na način na koji je regulisana neradna nedjelja, isto pravilo važi za sve markete koji posluju u okviru pijaca.

“Kada je u pitanju Opšti kolektivni ugovor, u ovom trenutku treba informisati privrednike i sva udruženja da daju svoje mišljenje, protiv smo toga da se “preko noći” i na brzinu donose odluke sa kojima nismo upoznati” rekao je Bokan.

Potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović pozvao je privrednike na proaktivan pristup i kontinuirane aktivnosti kojima bi se na najbolji način izborili za svoje interese po pitanju OKU i neradne nedjelje.

