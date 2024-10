Oprez na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno, pa su indeksi stagnirali dok ulagači prate situaciju na Bliskom istoku i čekaju izvještaj s američkog tržišta rada koje bi moglo uticati na smjer tržišta.

Dow Jones je ojačao 0,09 odsto na 42.196 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,01 odsto na 5.709 bodova, a Nasdaq indeks 0,08 odsto na 17.925 bodova, prenosi SEEbiz.

Ulagači su oprezni jer se plaše eskalacije sukoba na Bliskom istoku, nakon što je u utorak Iran ispalio salvu raketa na Izrael kao odmazdu za izraelski pohod protiv teheranskih saveznika Hezbolaha u Libanu.

Izrael je poručio da će odgovoriti Iranu, dok je predsjednik SAD-a Joe Biden kazao da ne podržava napad na iranske nuklearne lokacije kao odgovor na raketni napad Irana.

U fokusu ulagača bili su i podaci s američkog tržišta rada koji su pokazali da je u privatnom sektoru broj zaposlenih u septembru porastao više nego što se očekivalo. To je dobra vijest jer pokazuje da je privreda u dobroj formi, ali loša vijest za one ulagače koji priželjkuju dalji oštar rez kamata američke centralne banke.

U petak će biti objavljen službeni izvještaj vlasti o zapošljavanju u septembru, koje bi moglo osjetno uticati na smjer tržišta.

Budu li podaci o broj zaposlenih veći nego što se očekuje, to bi značilo da je situacija na tržištu rada bolja nego što se misli i da stoga Fed nema razloga za daljnji oštriji rez kamata.

I obrnuto, budu li podaci slabiji nego što se očekuje, ojačaće špekulacije o oštrom rezu kamata Feda u novembru.

I na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,17 odsto na 8.290 bodova, a pariski CAC 0,05 odsto na 7.577 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,25 odsto na 19.164 boda.

