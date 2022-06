Ogroman potencijal za saradnju u energetici

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija imaju ogroman potencijal za saradnju u sektoru energetike, što bi u budućnosti trebalo da im obezbijedi dodatnu energetsku nezavisnost i stabilnost, saopštila je premijerka Srbije, Ana Brnabić.

„Postoje značajni hidropotencijali u regionu, koji bi, u skladu sa regionalnim projektima i ukoliko se dogovorimo, mogli da doprinesu da Srbija, Bosna i Hercegovina (BiH) i Crna Gora dobiju značajne dodatne energetske kapacitete“, kazala je Brnabić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem.

Ona je dodala da je gradnja hidroelektrane (HE) Buk-Bijela samo jedan od potencijalnih projekata i „kap u moru“ svega onoga što bi se zajednički moglo uraditi.

„Energetika je pitanje broj jedan i sve što zajedno možemo da izgradimo i dobijemo dodatnu energiju, zlata je vrijedno. Političke razmirice tu ne smiju da nam stoje na putu“, poručila je Brnabić.

Ona je saopštila da je regionu potrebna dodatna električna energija koja bi se tu proizvodila i međusobno dijelila.

„Što brže sjednemo da se dogovorimo, brže ćemo obezbijediti energetsku sigurnost, ali i konkurentnije cijene energije za građane i privredu“, poručila je Brnabić.

Ona je dodala da se saradnjom može doći do zajedničke energetske politike, čime će se region učiniti bezbjednijim, održivijim i boljim za domaće i strane investitore.

Abazović je kazao da se slaže sa Brnabić u dijelu koji se odnosi na energetsku krizu i balansirani sistem.

„Crna Gora ide u izgradnju novih energetskih objekata, ali je nama prioritet energija koja se dobija putem sunca i vjetra. Crna Gora ide i putem umrežavanja, jer mi za sada nijesmo dio mreže za prirodni gas, a želimo da budemo. Mislimo da je Luka Bar idealno mjesto da se do nje produži južni dio gasovoda koji je stigao do Albanije“, naveo je Abazović.

On je kazao da je energetska kriza trenutno akutna, ali da, bez obzira na to, sve analize ukazuju na nedostatak energenata u kontinuitetu.

„Svi razmišljamo na isti način, da gradimo nove energetske objekte i da tako smanjujemo eventualne šokove koji bi mogli da nastupe“, poručio je Abazović.

On je, komentarišući današnji sastanak, rekao da će se krenuti sa rješavanjem pitanja platnog prometa između Crne Gore i Srbije, koji decenijama ne funkcioniše, što povećava troškove poslovanja.

„Dobili smo i uvjeravanja da će se isporuke hrane Crnoj Gori dešavati bez ikakvih restrikcija, što je olakšavajuća okolnost. To se odnosi i na energente koji bi mogli da zadovolje potrebe građana, ukoliko dođe do nekih poremećaja na jesen ili zimu“, saopštio je Abazović.

On je dodao da je cilj Vlade da prioritetna dionica auto-puta Bar-Boljare, od Smokovca do Mateševa, koja bi trebalo da bude otvorena 13. jula, dobije nastavak prema Beogradu i Budimpešti.

„Što se tiče modernizacije željeznice, strateški važna stvar je stvaranje koridora, kako bi mi naše potencijale mogli da iskoristimo na najbolji način, a Srbija da dobije mogućnost da koristi Luku Bar u smislu ostvarivanja biznisa. Mi želimo da vratimo Luku Bar u stoprocentno državno vlasništvo, ali ne znači da ne želimo da povećamo njenu aktivu“, rekao je Abazović.

On je podsjetio da se aktiva ne može povećati ako su putevi i željeznica u postojećem stanju.

Brnabić je saopštila da će se Srbija kao izvoznik, posebno osnovnih životnih namirnica i država koja ima dovoljno hrane, pobrinuti da je imaju i njeni prijatelji u regionu.

Kada je riječ o infrastrukturnom povezivanju, ona je poručila da Srbija želi da u što kraćem roku završi dionicu od Požege do Boljara i da se infrastrukturno poveže sa Crnom Gorom.

„Imamo veliku želju da se željeznički mnogo bolje povežemo i rekonstruišemo prugu do Luke Bar, koja ima strateški važnu ulogu“, rekla je Brnabić.

Ona je saopštila da je nivo robne razmjene između Srbije i Crne Gore prošle godine bio 900 miliona EUR, a u prva četiri mjeseca ove 307 miliona EUR.

„Očekujem da će ove godine ona biti veća od milijardu EUR“, zaključila je Brnabić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS