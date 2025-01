Odbor dao zeleno svjetlo za budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, predložio je parlamentu da usvoji Predlog zakona o budžetu za ovu godinu.

Odbor je dao zeleno svjetlo i za Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore.

Odbor je na današnjoj sjednici nastavio raspravu o budžetu započetu u decembru. U međuvremenu je Crna Gora u ovu godinu ušla sa privremenim finansiranjem, jer sjednica Skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu krajem godine nije održana, jer opozicija to nije dozvolila zbog ustavne krize. Rasprava o budžetu u parlamentu zakazana je za sjutra.

Ministar finansija, Novica Vuković, kazao je danas na Odboru da čvrsto vjeruje da ne postoji opcija da Zakon o budžetu i odluka o zaduživanju ne budu usvojeni već na sjutrašnjoj sjednici.

On je, govoreći o privremenom finansiranju, kazao da je vrlo zabrinjavajuće koje poruke su stizale u međuprostoru i ko se i na koji način sve usudio da govori na tu temu.

„Da su obveznice koje dospijevaju na nivou pola milijarde u aprilu, dospjele 12. januara, postavljam pitanje svim analitičarima šta bi se desilo sa Crnom Gorom. Na koji nivo bismo mi komunicirali i otkud ideja da uopšte mi možemo da se zadužimo jedan cent. To je prosto nemoguće. Proces zaduživanja je zaustavljen u ovom trenutku i servisiranje obaveza koje dospijevaju u narednom periodu je nemoguće“, rekao je Vuković.

On je kazao da se mogu finansirati iz depozita, ali su prioritet mandatorni troškovi.

Vuković je dodao da 650 miliona EUR dugova dospijeva u prvom kvartalu.

„Kreditni ugovori su formulisani na takav način da jednu ratu ako ne platimo, dospijeva kompletan dug, pa recimo za auto-put, ukoliko ne bismo iservisirali jednu ratu, dospjelo bi 650 miliona EUR“, kazao je Vuković.

