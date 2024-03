Objavljen prvi javni poziv u okviru IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je prvi javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške u okviru IPARD III programa.

Objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 – Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, podmjera 7.1 – Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma.

Finansijska podrška sastoji se od 75 odsto sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno finansijskom sporazumu za IPARD III od 2021. do 2027. godine i 25 odsto nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade.

Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 7, podmjera 7.1, za period implementacije IPARD III programa od 2021. do 2027. godine iznosi 16,89 miliona EUR, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 6,5 miliona EUR.

Sredstva podrške za sprovođenje podmjere 7.1 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od deset hiljada do 200 hiljada EUR.

Javni poziv je dostupan na linku https://www.gov.me/clanak/prvi-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-finansijske-podrske-za-mjeru-7-diverzifikacija-gazdinstava-i-razvoj-poslovanja-podmjera-71-podrska-investicijama-za-razvoj-ruralnog-turizma

Prilozi javnog poziva dostupni su na internet stranicama www.gov.me/mpsv kao i www.gov.me/ipard.

Informacije u vezi sa detaljima javnog poziva dostupne su i putem telefona Direktorata za plaćanja 020 672 026 ili 067 205 790, kao i Direktorata za ruralni razvoj 020 482 115 i 020 482 222.

