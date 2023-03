Objavili spiskove antiinflacionih korpi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je danas spiskove antiinflacionih korpi za šest maloprodajnih lanaca koji su se do sada priključili akciji Stop inflaciji.

Riječ je o kompanijama Voli, Mercator, Laković, Domaća trgovina (Aroma, City, Conto), Franca i Megapromet.

U okviru početka kampanje Stop inflaciji, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović sjutra će obići maloprodajne objekte u Podgorici i razgovarati sa predstavnicima trgovačkih lanaca i potrošačima.

Antiinflaciona korpa formirana je na način da sadrži najmanje po jedan artikal iz svake od 25 vrsta dogovorenih proizvoda.

Izbor konkretnog artikla iz definisane vrste proizvoda vrši sam trgovac i formira cijenu u skladu sa prethodno postignutim dogovorom sa Ministarstvom. Trgovačka marža u maloprodaji ne treba da bude iznad pet odsto, dok je trgovačka marža u veleprodaji takođe limitirana na pet odsto.

Trgovac je u obavezi da vodi evidenciju o vrstama, cijenama i zaračunatim maržama na pojedinačne artikle koji ulaze u strukturu antiinflacione korpe i na zahtjev Ministarstva iste dostavi na uvid.

Svi trgovci imaju mogućnost da prošire listu proizvoda koji ulaze u sastav antiinflacione kopre, formiraju cijene prema postignutom dogovoru i o tome vode adekvatnu evidenciju, ali trgovac ne može skraćivati listu proizvoda.

Trgovac može mijenjati artikle u okviru iste vrste proizvoda u zavisnosti od raspoloživosti i zaliha, na mjesečnom nivou.

Trgovci će artikle obilježavati na poseban način, a Ministarstvo će obezbijediti odgovarajuću promotivnu kampanju trgovaca koji pristupe ovom sistemu snižavanja cijena.

Predviđeno je da nove, snižene cijene, u skladu sa dogovorom o antiinflacionoj korpi, stupe na snagu sjutra i traju do kraja aprila, nakon čega će akcija biti produžena do 1. juna, sa mogućnošću zamjene artikala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS