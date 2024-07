Mugoša: Zaduživanje u naredne tri godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predviđeno zaduživanje u naredne tri godine je oko tri milijarde EUR, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

“Iz Fiskalne strategije… Predviđeno zaduživanje u naredne tri godine je oko tri milijarde EUR… Nedostajuća sredstva za narednu godinu projektovana su na oko 1,1 milijardu EUR, dok je predviđeno zaduživanje oko 900 miliona EUR”, napisao je Mugoša na svom profilu na mreži X.

On je naveo da je iznos nedostajućih sredstava za 2026. godinu projektovan je na oko 614 miliona EUR, dok je predviđeno zaduživanje u iznosu od 730 miliona EUR.

Mugoša je rekao da je iznos nedostajućih sredstava za 2027. godinu od oko 1,25 milijardi EUR, dok je predviđeno zaduživanje u iznosu od 1,1 milijardu EUR.

“Konstantno povećanje neproduktivne i mandatorne potrošnje gdje se malo ili uopšte se ne radi na optimizaciji troškova. Uz ograničeni rast prihoda koji nije proizvod preduzimanja suštinskih strukturnih reformi usmjerenih ka diverzifikaciji, poboljšanju produktivnosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije već se oslanjanja na upitne projekcije porasta potrošnje koja je proizvod administrativne ekonomije, a ne ozbiljne i promišljene dugoročne strategije ekonomskog razvoja”, rekao je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS