Mladi preduzetnici budućnost ekonomskog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i Unije mladih preduzetnika, Uroš Bulatović potpisali su Sporazum o saradnji te dvije asocijacije na marginama Konferencije o ekonomiji Montenegro 2022.

Iz PKCG je saopšteno da, uspostavljanjem međusobnih partnerskih odnosa, potpisnici potvrđuju posvećenost razvoju preduzetništva, jednog od najznačajnijih faktora društvenog i ekonomskog prosperiteta, kao i spremnost da kroz saradnju još značajnije doprinesu ukupnoj konkurentnosti i ekonomskom jačanju države.

“Formalizacija saradnje će doprinijeti sinergiji aktivnosti ovih institucija da bi se uspješnije realizovali projekti koji imaju za cilj bolji privredni ambijent”, navodi se u saopštenju.

Kroz prenos znanja, iskustva i najbolje prakse, PKCG i Unija mladih preduzetnika doprinijeće unapređenju podrške mladim preduzetnicima i start up-ovima, te uspostaviće odgovarajuće mehanizme za redovnu razmjenu informacija i preduzimanje zajedničkih aktivnosti.

“Mladi preduzetnici jesu i biće u fokusu aktivnosti dvije asocijacije, jer predstavlju budućnost privrednog razvoja. Afirmacija preduzetništva je put koji vodi do oporavka kako crnogorske, tako i globalne ekonomije”, rekli su iz Komore.

Potpisnici su ocijenili da unapređenje motivacije i znanja mladih o preduzetništvu i pokretanju sopstvenog biznisa, kao i razvoj preduzetničke kulture, u značajnoj mjeri doprinosi ubrzanju ekonomskog razvoja.

