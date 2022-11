Manji uvoz steonih junica zbog poremećaja na tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprkos prvobitnom planu o uvozu 750 steonih junica kako bi se poboljšala proizvodnja mlijeka, biće uvezeno oko 150 grla manje zbog poremećaja na tržištu, potvrđeno je Danu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako navode iz tog resora, prvobitnom mjerom za dodjelu podrške za nabavku steonih junica Ministarstvo je obezbijedilo sredstva u iznosu od milion EUR.

“Usljed povećanog interesovanja kod poljoprivrednih proizvođača, porastao je i broj aplikanata na 1,3 hiljade. Međutim, komisija Ministarstva utvrdila je da uslove za sticanje prava na sredstva podrške opredijeljena ovim javnim pozivom ispunjava 850 podnosilaca zahtjeva, za šta su dobili rješenja. U želji da se obezbijede pomoć i podrška svim podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju propisane uslove, Ministarstvo je rebalansom budžeta opredijelilo dodatnih 500 hiljada EUR”, naveli su iz Ministarstva.

Nešto ranije, državni sekretar Budimir Mugoša kazao je da ipak ove godine neće biti uvezeno 750 junica, kako je najavljeno iz tog resora i kako je predviđeno Agrobudžetom.

Iz resora na čijem je čelu Vladimir Joković ističu da je nestašica mlijeka u regionu otežala uvoz steonih junica u tom periodu, pa je do sada uvezeno 400 grla, a planiran je uvoz dodatnih 150–200 grla, što dalje ukazuje na to da će projekat biti realizovan u skladu sa prvobitnom planom.

“Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo, do nestašice mlijeka u Crnoj Gori neće doći. Važno je istaći da su kroz ovu mjeru u prethodnoj godini uvezene samo tri steone junice, pa dobar odziv kod poljoprivrednih proizvođača u ovoj godini sugeriše na dobru koncipiranost projekta, koji je planiran i za narednu godinu. Svakako, moraju se naglasiti pozitivni efekti uvoza steonih junica, koji se odnose na značajno unapređivanje sektora mljekarstva, što podrazumijeva jačanje trenda proizvodnje sirovog mlijeka u Crnoj Gori”, naveli su iz Ministarstva.

Predstavnik proizvođača mlijeka, Vlado Lakić, naveo je da je situacija na tržištu kompleksna, ali i problem je bio da proizvođači nađu novac za kupovinu junica.

“Konkursom je bilo predviđeno da ljudi izdvoje 100 odsto novca, a da onda Ministarstvo dotira tu sumu. Komercijalne banke ne prepoznaju uopšte poljoprivrednike kao kategoriju, tako da je i to dodatno otežalo situaciju za nabavku”, naveo je Lakić.

On navodi i da na evropskom tržištu gotovo da nema junica u prodaji, jer većina se prodaje na istočnom tržištu.

“Vrlo mala ponuda stoke je za naše tržište, a za nas čak i ne treba preveliki uvoz stoke, jer smo malo tržište. Tu se napravio problem. Ono što smo planirali da uvezemo iz recimo Češke, nije ostalo ni deset odsto dostupno, a ni u Holandiji nije ništa bolja situacija. Ne možemo da krivimo ni Ministarstvo, takva je situacija, ali trebalo je slušati glas farmera u dijelu davanja podrške, da se u nabavku išlo u odnosu 50–50 odsto, a ne da farmeri daju odmah 100 odsto”, kazao je Lakić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS