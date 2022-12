Kupovina akcija Luke Bar od nacionalnog interesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kupovina dodatnih akcija Luke Bar investicija je od vitalnog nacionalnog interesa, saopštili su iz Ministarstva finansija, navodeći da je namjera Vlade da uvećanjem vlasničkog udjela valorizuje potencijal kompanije kako bi postala suštinski važno čvorište logističkog sistema u regionu jugoistočne Evrope.

Iz Ministarstva su kazali da je Uprava za katastar i državnu imovinu u ime Vlade danas pokrenula postupak angažovanja brokera koji će, u ime države, posredovati na Montenegroberzi u poslovima otkupa akcijskog kapitala kompanije Luka Bar, koji je označen simbolom LUBA.

Kako su objasnili, shodno zaključcima Vlade, država može kupiti najviše 18,42 odsto akcija po maksimalnoj cijeni od 0,9 EUR po jednoj akciji.

Iz Ministasrtva su rekli da bi time država, uz postojeći paket, imala dvotrećinsko vlasništvo u toj kompaniji i osigurala mogućnost donošenja strateških odluka za dalji razvoj ne samo luke, već i ukupne ekonomije.

“Imajući u vidu potrebu da Luka Bar, kao jedna od najprofitabilnijih firmi ovog profila bude prepoznata kao lider u postavljanju novih standarda u kvalitetu, profesionalnosti, pouzdanosti i konkurentnosti u oblasti lučkih usluga, namjera Vlade je da uvećanjem vlasničkog udjela u punoj mjeri valorizuje potencijal kompanije kako bi postala suštinski važno čvorište logističkog sistema u regionu jugoistočne Evrope”, poručili su iz Ministarstva.

Kupovina dodatnih akcija, prema njihovim riječima, predstavlja investiciju od vitalnog nacionalnog interesa.

“A očekivanja su da će realizacija kapitalnih infrastukturnih projekata usloviti efikasniju valorizaciju geografskog položaja ove luke, olakšati poslovanje na lučkom području, kao i generisanje samih troškova učiniti ekonomičnijim”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija su podsjetili da je država trenutno vlasnik ukupno 54 odsto akcijskog kapitala Luke Bar, a da će za kupovinu dodatnih akcija, shodno Zakonu o javnim nabavkama, biti angažovana relevantna brokerska kuća.

