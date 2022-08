Konačno put pored hotela Žager u Bijeloj

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Opština Herceg Novi raspisala je tender za izgradnju saobraćajnice u Bijeloj kod hotelskog kompleksa Žager.

Vrijednost ovog tendera, koji je otvoren do 2. septembra, je 175 hiljada EUR, prenosi Novski portal.

Godinama je izgradnja puta pored hotela bila sporna zbog neriješenih imovinskih odnosa. Ukrajinski investitor Roman Denkovič je još 2014. godine dobio dozvolu za gradnju luksuznog hotela sa 70 soba i apartmana na lokaciji Žager. Hotel je trebalo da primi goste još 2017. godine.

Projekat su pratili problemi, najviše zbog neriješenih imovinskih odnosa za gradnju saobraćajnice pored hotela koja bi povezivala magistralu s donjim putem. Gradnja je prvi put blokirana u avgustu 2018. godine, jer je Ministarstvu rada i socijalnog staranja data na upravljanje mala parcela na trasi puta.

Administrativna prepreka konačno je prevaziđena, hotel skoro izgrađen i dograđen, a uskoro će i saobraćajnica povezivati priobalni puta sa Jadranskom magistralom u Bijeloj.

On je potreba stanovništva, jednako kao i hotelskog kompleksa Žager.

Izgradnja ove saobraćajnice realizuje se na osnovu građevinske dozvole Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, a na osnovu Urbanističkog projekta za hotelski kompleks Žager u Bijeloj.

Predviđeno je uređenje terena, potporni zidovi, odvod atmosferske kanalizacije, postavljanje rasvjete, postavljanje saobraćajnih znakova i obilježavanje horizontalne singalizacije na kolovozu.

Dio projekta finansira Opština, jer se odnosi na javnu površinu, dok investitor hotelskog kompleksa Žager finansira dio radova koji se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu.

