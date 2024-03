Javna rasprava o Nacrtu zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do 18. aprila uključe u javnu raspravu o Nacrtu zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

Javnu raspravu će sprovesti Ministarstvo finansija dostavljanjem primjedbi, predloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona u pisanom ili elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija, ulica Stanka Dragojevića broj 2, 81000 Podgorica, u pisanom obliku, putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku putem e-mail adresa: [email protected] i [email protected], na obrascu koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i sugestija.

Službenik u Ministarstvu finansija zadužen za davanje informacija o postupku javne rasprave, sa njihovim kontakt podacima je Omer Cikotić. Njegovi podaci su [email protected] i 020/225-013.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva finansija koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona, odnosno strategije je Direktorat za poreski i carinski sistem – Direkcija za poreski sistem i poresku politiku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS