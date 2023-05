Jačanje regionalne saradnje u cilju povlačenja što više sredstava iz IPA fondova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kroz intenzivnu komunikaciju sa ključnim IPA akterima u regionu neophodno je razmijeniti iskustva i dobre prakse, u cilju rješavanja izazova i problema koji su slični za sve zemlje regiona, ocijenjeno je iz Ministarstva finansija.

Sekretarka Ministarstva finansija i Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, koja boravi u radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, kazala je da je snaženje IPA strukture preduslov uspješne apsorpcije sredstava EU fondova.

Ona se sastala danas u Skoplju sa državnom savjetnicom za međunarodne finansije i usklađivanje sa EU i nacionalnom službenicom za odobravanje Suzanom Penevom i Nikicom Bacovskim, direktorom Agencije za finansijsku podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju (AFSARD), povodom razvoja i unapređenja saradnje IPA struktura dvije države.

Raičević je kazala da je zadovoljna povodom posjete i prilike da se razgovara, ne samo o jačanju buduće saradnje, već i razvoju novih modela koordinacije aktivnosti između operativnih struktura zemalja kandidata, u cilju privlačenja što više sredstava od Evropske unije.

Kada je riječ o funkcionisanju IPA sistema i strukture, imajući u vidu dinamiku EU integracija, tokom susreta sa Penevom, Raičević je istakla zaključke sa posljednje verifikacione misije revizora Evropske komisije i izrazila zadovoljstvo činjenicom da je prepoznat značajan napredak u organizacionoj strukturi Crne Gore, sa posebnim akcentom na jačanje kadrovskih kapaciteta na IPA poslovima, naročito uzimajući u obzir predstojeću finansijsku IPA III perspektivu.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o planovima za organizaciju regionalnog sastanka NAO zemalja Zapadnog Balkana, koji bi u Crnoj Gori okupio sve strukture uključene u ugovaranje i implementaciju programa iz IPA-e, radi intenziviranja saradnje, razmjene iskustva i jačanja motivacione politike.

Na sastanku sa Bacovskim i njegovim timom, Raičević je kazala da je finansijska podrška EU za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja velika šansa za građane Crne Gore, te pozdravila predstojeći sastanak sa crnogorskom IPARD Agencijom, koji će podstaći i intenzivirati zajedničke napore i razmjenu iskustva sa ciljem što uspješnijeg povlačenja sredstava.

Raičević je navela da poljoprivredna proizvodnja ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu i da su sektori poljoprivrede i turizma jedni od razvojnih i ekonomskih prioriteta nacionalne ekonomije.

Sastancima su prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Crne Gore, Jelena Davidović, kao i šefice Odjeljenja za upravljačku strukturu i Odjeljenja za ugovaranje i finansiranje u Ministarstvu finansija Sjeverne Makedonije, Aleksandra Simjanoska i Nita Hajrullai.

