Jačanje partnerstva između obrazovanja i nauke sa poslovnom zajednicom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Protokol o saradnji između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Asocijacije menadžera (AMM) potpisan je danas u cilju unapređenja liderstva, menadžerskih vještina i povezivanja obrazovnog i naučnog sektora sa krovnom menadžerskom i liderskom organizacijom.

Iz resornog Ministarstva su rekli da taj strateški dokument potvrđuje posvećenost obje strane zajedničkoj realizaciji edukativnih programa, podršci inovacijama i razvoju Crne Gore kao regionalnog centra za edukativni i kongresni turizam.

Protokol su potpisali ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić-Stojanović i predsjednik AMM-a Budimir Raičković, a ispred Asocijacije prisustvovao je i zamjenik predsjednika, Zoran Savić.

“Protokolom su definisani ključni ciljevi saradnje i niz zajedničkih aktivnosti, koji će doprinijeti razvoju i povezivanju obrazovnog i naučnog sistema sa poslovnom zajednicom”, navodi se u saopštenju.

Potpisnici Protokola će poseban fokus staviti na unapređenje liderstva i menadžerskih vještina kroz inovativne edukativne programe, povezivanje obrazovnih institucija sa realnim sektorom kroz programe mentorstva i prakse, razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja i specijalizovanih obuka, promociju Crne Gore kao destinacije za edukativni i kongresni turizam, podršku digitalnoj transformaciji i primjeni vještačke inteligencije (AI) u obrazovanju, osnaživanje mladih i žena kroz specijalizovane liderske i menadžerske programe, podršku inovacijama, kao i organizaciju zajedničkih projekata.

Jakšić-Stojanović je naglasila značaj i potrebu za još većim unapređenjem liderskih i menadžerskih vještina i znanja kroz obrazovni sistem, kao i važnost koju u tom procesu imaju Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i AMM.

Ona je rekla da Protokol predstavlja važan korak ka modernizaciji obrazovnog sistema i stvaranju prilika za mlade ljude da steknu konkretne vještine koje su ključne za uspjeh u poslovnom svijetu.

“Vjerujemo da će se naša vizija stvaranja snažnih mostova između obrazovanja, nauke i poslovne zajednice, ostvariti kroz snažniju konekciju učenika, studenata, rukovodilaca obrazovnih i naučnih institucija sa poslovnom zajednicom, kao i realizaciju praksi, mentorstava i inovativnih pristupa koji će mlade ljude pripremiti za tržište rada, ali i vodeće uloge u društvu”, kazala je Jakšić-Stojanović.

Raičković je istakao značaj strateške povezanosti između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i krovne liderske i menadžerske organizacije to jest obrazovanja i biznisa.

“Kroz ovu saradnju želimo da omogućimo mladima, liderima i menadžerima pristup znanjima i vještinama koje će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada. Takođe, radimo na razvoju inovativnih edukativnih modela koji će Crnu Goru pozicionirati kao regionalni centar menadžerskog i liderskog razvoja”, naveo je Raičković.

Kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje definisanih ciljeva, biće formirani zajednički projektni timovi i koordinatori iz obje institucije.

“Potpisivanjem ovog Protokola, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i AMM potvrđuju posvećenost obrazovanju i inovacijama kao ključnim faktorima razvoja društva i ekonomije”, zaključuje se u saopštenju.

